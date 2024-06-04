У Києві спалахнула масштабна пожежа, фото та відео

У столиці горіли складські приміщення.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У понеділок, 3 червня, у Деснянському районі Києва спалахнула масштабна пожежа.

Як повідомило Головне управління ДСНС України у м. Києві, 3 червня о 22:17 надійшло повідомлення про пожежу на вул. Закревського.

На місці було встановлено, що горять складські приміщення, площа пожежі складала 2000 кв.м.

«Пожежу ліквідовано о 01:10. На місці події задля забезпечення пожежної безпеки залишаються чергувати вогнеборці та спеціальна техніка», - заявили у ДСНС.

Інформації про жертв чи постраждалих немає.