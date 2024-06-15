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У Києві покарали велосипедиста, який проїхав на червоний сигнал світлофора: відео

07:00, 15 червня 2024
У столиці притягнули до відповідальності велосипедиста, який порушив ПДР.
У Києві покарали велосипедиста, який проїхав на червоний сигнал світлофора: відео
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У Києві на проспекті Науки покарали чоловіка на ровері, який проїхав перехрестя на червоний сигнал світлофора.

Як повідомила патрульна поліція Києва, порушника зупинили та винесли на громадянина постанову за ч. 2 ст. 127 (Порушення ПДР велосипедистами) КУпАП та провели з ним профілактичну бесіду щодо недопущення порушень надалі.

У поліції нагадали, що за порушення ПДР велосипедистами передбачений штраф — 340 гривень.

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