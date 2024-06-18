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Справи про зменшення розміру аліментів і припинення їх стягнення віднесуть до малозначних

09:30, 18 червня 2024
Верховна Рада ухвалить закон, яким по-новому визначить, які справи слід віднести до малозначних – зокрема це справи про зменшення розміру аліментів і припинення їх стягнення.
Справи про зменшення розміру аліментів і припинення їх стягнення віднесуть до малозначних
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Комітет Верховної Ради з питань правової політики 14 червня визначився з поправками до другого читання до законопроекту 11026 стосовно нової межі для визначення малозначних справ.

Однак змінами до ЦПК та КАСУ законодавці мають намір врегулювати не лише питання щодо малозначних справ, а й питання щодо спрощеного та загального позовного провадження.

Також депутати чомусь вирішили віднести до малозначних справ ще й справи про зменшення розміру аліментів, припинення їх стягнення. Справи ж про стягнення неустойки (пені) за прострочення сплати аліментів пропонується виключити із категорії малозначних.

Нагадаємо, відповідно до чинної редакції пункту 3 частини шостої статті 19 ЦПК справи про стягнення аліментів, збільшення їх розміру, оплату додаткових витрат на дитину, стягнення неустойки (пені) за прострочення сплати аліментів, індексацію аліментів, зміну способу їх стягнення, якщо такі вимоги не пов’язані із встановленням чи оспорюванням батьківства (материнства), є малозначними справами.

Натомість проектом зазначений пункт викладається у новій редакції, якою пропонується віднести до малозначних справ, крім перелічених вище справ, ще й справи про зменшення розміру аліментів, припинення їх стягнення. Справи ж про стягнення неустойки (пені) за прострочення сплати аліментів пропонується виключити із категорії малозначних.

Слід зазначити, що з метою швидкого вирішення справи, малозначні справи розглядаються за правилами спрощеного позовного провадження, яке характеризується скороченими строками розгляду, відсутністю підготовчого засідання, можливістю розгляду справи без повідомлення сторін за наявними у справі матеріалами.

На думку Головного юридичного управління ВР, запропоновані новели не узгоджуються із пунктом 1 ч. 4 статті 274 ЦПК, яким передбачено, що в порядку спрощеного позовного провадження не можуть бути розглянуті, зокрема справи у спорах, що виникають з сімейних відносин, крім спорів про стягнення аліментів, збільшення їх розміру, оплату додаткових витрат на дитину, стягнення неустойки (пені) за прострочення сплати аліментів, індексацію аліментів, зміну способу їх стягнення, розірвання шлюбу та поділ майна подружжя.

Крім того, у ГЮУ звернули увагу на те, що процесуальне питання щодо неможливості розгляду спорів про зменшення розміру аліментів на дитину у порядку спрощеного позовного провадження вже неодноразово перебувало на розгляді Верховного Суду.

Так, у постанові Верховного Суду від 10 жовтня 2023 року у справі № 682/2454/22-ц зроблено висновок про те, що ураховуючи предмет та правові підстави позову у цій справі (зменшення розміру аліментів), вона є справою, що виникає із сімейних правовідносин, а отже, відповідно до пункту 1 частини четвертої статті 274 ЦПК України не може розглядатися в порядку спрощеного позовного провадження.

Аналогічний правовий висновок щодо вирішення цього процесуального питання викладено в постанові Верховного Суду від 24 січня 2024 року у справі № 752/1058/23.

«Вважаємо, що при вирішенні питань, які стосуються дітей, всі органи мають керуватися принципом найкращих інтересів дитини. Аліменти є одним із механізмів забезпечення права дитини на достатній життєвий рівень. Позовні вимоги про зменшення розміру аліментів, припинення їх стягнення направлені не на користь дитини. До того ж необхідно враховувати й те, що віднесення таких справ до малозначних справ, призведе до обмеження права громадян на касаційне оскарження судових рішень та порушення вимог статей 22, 55, 129 Конституції України» - зазначають у ГЮУ.

Також, на думку експертів, виглядає дискусійною та такою, що підлягає додатковому обговоренню пропозиція щодо виключення із малозначних справ – справи про стягнення неустойки (пені) за прострочення сплати аліментів. Слід зазначити, що згідно із ч. 4 статті 155 Сімейного кодексу ухилення батьків від виконання батьківських обов`язків є підставою для покладення на них відповідальності. Одним із видів відповідальності за прострочення сплати аліментів є стягнення неустойки (стаття 196 СК). Зважаючи на викладене, пункт 3 ч. 6 статті 19 ЦПК в редакції проекту у ГЮУ пропонують виключити.

Автор: Наталя Мамченко 

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Справи про зменшення розміру аліментів і припинення їх стягнення віднесуть до малозначних

Верховна Рада ухвалить закон, яким по-новому визначить, які справи слід віднести до малозначних – зокрема це справи про зменшення розміру аліментів і припинення їх стягнення.

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