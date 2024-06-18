Дела об уменьшении размера алиментов и прекращении их взыскания отнесут к малозначительным

Верховная Рада примет закон, которым по-новому определит, какие дела следует отнести к малозначительным – в частности, это дела об уменьшении размера алиментов и прекращении их взыскания.

Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики 14 июня определился с поправками ко второму чтению к законопроекту 11026 относительно нового предела для определения малозначительных дел.

Однако изменениями в ГПК и КАСУ законодатели намереваются урегулировать не только вопрос малозначительных дел, но и вопрос упрощенного и общего искового производства.

Также депутаты почему-то решили отнести к малозначительным делам еще и дела об уменьшении размера алиментов, прекращении их взыскания. Вместе с тем, дела о взыскании неустойки (пени) за просрочку уплаты алиментов предлагается исключить из категории малозначительных.

Напомним, согласно действующей редакции пункта 3 части шестой статьи 19 ГПК дела о взыскании алиментов, увеличении их размера, оплате дополнительных расходов на ребенка, взыскании неустойки (пени) за просрочку уплаты алиментов, индексацию алиментов, изменении способа их взыскания, если такие требования не связанные с установлением или оспариванием отцовства (материнства), являются малозначительными делами.

В то же время проектом указанный пункт излагается в новой редакции, которой предлагается отнести к малозначительным делам, кроме вышеперечисленных дел, еще и дела об уменьшении размера алиментов, прекращении их взыскания. Дела о взыскании неустойки (пени) за просрочку уплаты алиментов предлагается исключить из категории малозначительных.

Следует отметить, что с целью быстрого разрешения дела малозначительные дела рассматриваются по правилам упрощенного искового производства, которое характеризуется сокращенными сроками рассмотрения, отсутствием подготовительного заседания, возможностью рассмотрения дела без уведомления сторон по имеющимся в деле материалам.

По мнению Главного юридического управления ВР, предложенные новеллы не согласовываются с пунктом 1 ч. 4 статьи 274 ГПК, которым предусмотрено, что в порядке упрощенного искового производства не могут быть рассмотрены, в частности дела по спорам, возникающим из семейных отношений, кроме споров о взыскании алиментов, увеличении их размера, оплате дополнительных расходов на ребенка, взыскании неустойки (пени) за просрочку уплаты алиментов, индексации алиментов, изменении способа их взыскания, расторжении брака и раздела имущества супругов.

Кроме того, в ГЮУ обратили внимание, что процессуальный вопрос о невозможности рассмотрения споров об уменьшении размера алиментов на ребенка в порядке упрощенного искового производства уже неоднократно находился на рассмотрении Верховного Суда.

Так, в постановлении Верховного Суда от 10 октября 2023 года по делу №682/2454/22-ц сделан вывод о том, что учитывая предмет и правовые основания иска по этому делу (уменьшение размера алиментов), оно является делом, возникающим из семейных правоотношений, следовательно, в соответствии с пунктом 1 части четвертой статьи 274 ГПК Украины не может рассматриваться в порядке упрощенного искового производства.

Аналогичное правовое заключение по решению этого процессуального вопроса изложено в постановлении Верховного Суда от 24 января 2024 года по делу № 752/1058/23.

«Считаем, что при решении вопросов, касающихся детей, все органы должны руководствоваться принципом наилучших интересов ребенка. Алименты являются одним из механизмов обеспечения права ребенка на достаточный уровень жизни. Исковые требования об уменьшении размера алиментов, прекращении их взыскания направлены не в пользу ребенка. К тому же необходимо учитывать и то, что отнесение таких дел к малозначительным делам приведет к ограничению права граждан на кассационное обжалование судебных решений и нарушение требований статей 22, 55, 129 Конституции Украины» - отмечают в ГЮУ.

Также, по мнению экспертов, выглядит дискуссионным и подлежащим дополнительному обсуждению предложение по исключению из малозначительных дел – дела о взыскании неустойки (пени) за просрочку уплаты алиментов. Следует отметить, что согласно ч. 4 статьи 155 Семейного кодекса, уклонение родителей от исполнения родительских обязанностей является основанием для возложения на них ответственности. Одним из видов ответственности за просрочку уплаты алиментов является взыскание неустойки (статья 196 СК). Ввиду изложенного пункт 3 ч. 6 статьи 19 ГПК в редакции проекта в ГЮУ предлагают исключить.

Автор: Наталья Мамченко

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