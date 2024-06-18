Практика судів
  1. В Україні

Володимир Зеленський підписав закон, який змінює умови автострахування

14:46, 18 червня 2024
Закон поступово підвищує розміри страхових сум (максимальних розмірів страхової виплати) до розмірів, установлених у країнах Європейського Союзу, закріплює швидке здійснення гарантійних виплат потерпілим особам за страховиків-банкрутів (60 днів).
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський 17 червня підписав закон про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», Верховна Рада 21 травня прийняла закон про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів №8300. В цілому Закон забезпечує систему обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності (ОСЦПВ) власників авто більш справедливою та ефективною. Окрім того закон та наближує систему ОСЦПВ до європейський стандартів.

Як зазначають у парламенті, головні положення Закону передбачають:

  • Збільшення страхових сум. Закон передбачає поетапне збільшення страхових сум до рівня, що відповідає європейським стандартам. Зокрема, максимальна сума виплати за шкоду, заподіяну життю та здоров’ю, має бути збільшена до 32 млн грн, а за шкоду майну – до 16 млн грн.
  • Введення прямого врегулювання усіх випадків ДТП, де пошкоджено лише транспортний засіб, що дозволить страхувальнику звертатися за страховою виплатою безпосередньо до свого страховика, обійшовши страховика винуватця ДТП.
  • Швидке здійснення гарантійних виплат потерпілим особам за страховиків-банкрутів до введення в дію Закону (зараз це роки, а пропонується до 60 днів). Це має сприяти більш ефективному захисту прав страхувальників.
  • Розширення застосування Європротоколу – оформлення заяви про страхове відшкодування при ДТП без участі поліції.

Закон також приводить норми українського законодавства у відповідність із чинними положеннями Директиви 2009/103/ЄС, зокрема, поетапно передбачене збільшення суми за шкоду, завдану життю та здоров'ю потерпілих осіб до 1 мільйона гривень на одного потерпілого та 20 мільйонів гривень на один страховий випадок незалежно від кількості потерпілих осіб, а за шкоду, завдану майну потерпілих осіб - до 2 мільйонів гривень на один страховий випадок незалежно від кількості потерпілих осіб.

Голова Комітету ВР з питань податкової політики Данило Гетманцев пояснив, що чинний Закон «Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» набрав чинності майже 20 років тому і є застарілим. Саме тому, новим законопроектом пропонується:

  • поступово підвищити розміри страхових сум до розмірів, встановлених в країнах ЄС;
    (Зараз ліміт відповідальності страховика за шкоду, заподіяну життю та здоров’ю становить 320 000 грн на одного потерпілого, незалежно від кількості потерпілих, а за шкоду, заподіяну майну потерпілих – 160 000 грн. на одного потерпілого, але не більше 800 000 грн на одну страхову подію).
    Упродовж двох років після введення Закону в дію пропонується поетапно збільшити ці суми за шкоду, завдану життю та здоров’ю потерпілих осіб до 1 млн грн на одного потерпілого та 20 млн грн на один страховий випадок незалежно від кількості потерпілих осіб, а за шкоду, завдану майну потерпілих осіб – до 2 млн грн на один страховий випадок незалежно від кількості потерпілих осіб.
  • запровадити швидке здійснення гарантійних виплат потерпілим особам за страховиків-банкрутів до введення в дію Закону (зараз це роки, а пропонується до 90 днів);
  • розширити застосування «європротоколу» – оформлення заяви про страхове відшкодування при ДТП без участі поліції;
  • запровадити порядок розрахунку розміру страхової виплати без урахування зносу та здійснення страхових виплат у розмірі необхідному для відновлення транспортного засобу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Податкова перетвориться для певних підприємців з фіскального контролера на доброзичливого account manager – Рада ухвалила закон про «клуб білого бізнесу»

В Україні сформують «клуб білого бізнесу», що буде користуватися низкою переваг.

Українці отримали право на купівлю книжок через Дію на суму 908 грн – Володимир Зеленський підписав закон

Володимир Зеленський підписав закон, за яким українці отримають сертифікат на книжки у Дії на суму 908 грн – загалом на програму виділено в бюджеті 370 млн грн.

У Верховному Суді розповіли, чому неможливо повернутися до постанов Пленуму з роз’яснення питань судової практики

Завдання з забезпечення єдності судової практики наразі покладено на об’єднані палати касаційних судів та на Велику Палату Верховного Суду.

Стало відомо, хто може виправити дані у Резерв+ онлайн без візиту до ТЦК

Виправити дані онлайн без фізичного візиту до ТЦК наразі можна у двох випадках.

Дані про бронювання будуть завантажені до Резерв+ до 22 червня – Катерина Черногоренко

Після внесення даних ТЦК це зробить можливим коректне відображення в Резерв+.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Микола Мазур
    Микола Мазур
    суддя Великої Палати Верховного Суду
  • Олександр Сарбей
    Олександр Сарбей
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області