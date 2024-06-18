Володимир Зеленський підписав закон, який змінює умови автострахування

Закон поступово підвищує розміри страхових сум (максимальних розмірів страхової виплати) до розмірів, установлених у країнах Європейського Союзу, закріплює швидке здійснення гарантійних виплат потерпілим особам за страховиків-банкрутів (60 днів).

Президент України Володимир Зеленський 17 червня підписав закон про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», Верховна Рада 21 травня прийняла закон про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів №8300. В цілому Закон забезпечує систему обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності (ОСЦПВ) власників авто більш справедливою та ефективною. Окрім того закон та наближує систему ОСЦПВ до європейський стандартів.

Як зазначають у парламенті, головні положення Закону передбачають:

Збільшення страхових сум. Закон передбачає поетапне збільшення страхових сум до рівня, що відповідає європейським стандартам. Зокрема, максимальна сума виплати за шкоду, заподіяну життю та здоров’ю, має бути збільшена до 32 млн грн, а за шкоду майну – до 16 млн грн.

Введення прямого врегулювання усіх випадків ДТП, де пошкоджено лише транспортний засіб, що дозволить страхувальнику звертатися за страховою виплатою безпосередньо до свого страховика, обійшовши страховика винуватця ДТП.

Швидке здійснення гарантійних виплат потерпілим особам за страховиків-банкрутів до введення в дію Закону (зараз це роки, а пропонується до 60 днів). Це має сприяти більш ефективному захисту прав страхувальників.

Розширення застосування Європротоколу – оформлення заяви про страхове відшкодування при ДТП без участі поліції.

Закон також приводить норми українського законодавства у відповідність із чинними положеннями Директиви 2009/103/ЄС, зокрема, поетапно передбачене збільшення суми за шкоду, завдану життю та здоров'ю потерпілих осіб до 1 мільйона гривень на одного потерпілого та 20 мільйонів гривень на один страховий випадок незалежно від кількості потерпілих осіб, а за шкоду, завдану майну потерпілих осіб - до 2 мільйонів гривень на один страховий випадок незалежно від кількості потерпілих осіб.

Голова Комітету ВР з питань податкової політики Данило Гетманцев пояснив, що чинний Закон «Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» набрав чинності майже 20 років тому і є застарілим. Саме тому, новим законопроектом пропонується:

поступово підвищити розміри страхових сум до розмірів, встановлених в країнах ЄС;

(Зараз ліміт відповідальності страховика за шкоду, заподіяну життю та здоров’ю становить 320 000 грн на одного потерпілого, незалежно від кількості потерпілих, а за шкоду, заподіяну майну потерпілих – 160 000 грн. на одного потерпілого, але не більше 800 000 грн на одну страхову подію).

Упродовж двох років після введення Закону в дію пропонується поетапно збільшити ці суми за шкоду, завдану життю та здоров’ю потерпілих осіб до 1 млн грн на одного потерпілого та 20 млн грн на один страховий випадок незалежно від кількості потерпілих осіб, а за шкоду, завдану майну потерпілих осіб – до 2 млн грн на один страховий випадок незалежно від кількості потерпілих осіб.

(Зараз ліміт відповідальності страховика за шкоду, заподіяну життю та здоров’ю становить 320 000 грн на одного потерпілого, незалежно від кількості потерпілих, а за шкоду, заподіяну майну потерпілих – 160 000 грн. на одного потерпілого, але не більше 800 000 грн на одну страхову подію). Упродовж двох років після введення Закону в дію пропонується поетапно збільшити ці суми за шкоду, завдану життю та здоров’ю потерпілих осіб до 1 млн грн на одного потерпілого та 20 млн грн на один страховий випадок незалежно від кількості потерпілих осіб, а за шкоду, завдану майну потерпілих осіб – до 2 млн грн на один страховий випадок незалежно від кількості потерпілих осіб. запровадити швидке здійснення гарантійних виплат потерпілим особам за страховиків-банкрутів до введення в дію Закону (зараз це роки, а пропонується до 90 днів);

розширити застосування «європротоколу» – оформлення заяви про страхове відшкодування при ДТП без участі поліції;

запровадити порядок розрахунку розміру страхової виплати без урахування зносу та здійснення страхових виплат у розмірі необхідному для відновлення транспортного засобу.

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