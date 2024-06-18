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Владимир Зеленский подписал закон, который изменяет условия автострахования

14:46, 18 июня 2024
Закон постепенно повышает размеры страховых сумм (максимальных размеров страховой выплаты) до размеров, установленных в странах Европейского Союза, закрепляет быстрое осуществление гарантийных выплат пострадавшим лицам за страховщиков-банкротов (60 дней).
Владимир Зеленский подписал закон, который изменяет условия автострахования
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Президент Украины Владимир Зеленский 17 июня подписал закон об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств (ОСГПО).

Как писала «Судебно-юридическая газета», В ерховная Рада 21 мая приняла закон об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств №8300. В целом Закон обеспечивает систему обязательного страхования гражданско-правовой ответственности (ОСГПО) владельцев авто более справедливой и эффективной. Кроме того, закон и приближает систему ОСГПО к европейским стандартам.

Как отмечают в парламенте, главные положения Закона предусматривают:

  • Увеличение страховых сумм. Закон предусматривает поэтапное увеличение страховых сумм до уровня, соответствующего европейским стандартам. В частности, максимальная сумма выплаты за ущерб, причиненный жизни и здоровью, должна быть увеличена до 32 млн грн, а за ущерб имуществу – до 16 млн грн.
  • Введение прямого урегулирования всех случаев ДТП, где повреждено только транспортное средство, которое позволит страхователю обращаться за страховой выплатой непосредственно к своему страховщику, минуя страховщика виновника ДТП.
  • Быстрое осуществление гарантийных выплат пострадавшим лицам за страховщиков-банкротов до введения в действие Закона (сейчас это годы, а предлагается до 60 дней). Это должно способствовать более эффективной защите прав страхователей.
  • Расширение применения Европротокола – оформление заявления о страховом возмещении при ДТП без участия полиции.

Закон также приводит нормы украинского законодательства в соответствие с действующими положениями Директивы 2009/103/ЕС. независимо от количества потерпевших лиц, а за ущерб, причиненный имуществу потерпевших - до 2 миллионов гривен на один страховой случай независимо от количества пострадавших лиц.

Председатель Комитета ВР по вопросам налоговой политики Даниил Гетманцев пояснил, что действующий Закон «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств» вступил в силу почти 20 лет назад и устарел. Именно поэтому новым законопроектом предлагается:

  • постепенно повысить размеры страховых сумм до размеров, установленных в странах ЕС;

(Сейчас лимит ответственности страховщика за вред, причиненный жизни и здоровью составляет 320 000 грн на одного потерпевшего, независимо от количества потерпевших, а за вред, причиненный имуществу потерпевших – 160 000 грн. на одного потерпевшего, но не более 800 000 грн. одно страховое событие).

В течение двух лет после введения Закона в действие предлагается поэтапно увеличить эти суммы за вред, причиненный жизни и здоровью потерпевших до 1 млн грн на одного потерпевшего и 20 млн грн на один страховой случай независимо от количества пострадавших, а за вред, причиненный имуществу пострадавших - до 2 млн грн на один страховой случай независимо от количества пострадавших.

  • ввести быстрое осуществление гарантийных выплат потерпевшим лицам за страховщиков-банкротов до введения в действие Закона (сейчас это годы, а предлагается до 90 дней);
  • расширить применение «европротокола» – оформление заявления о страховом возмещении при ДТП без участия полиции;
  • ввести порядок расчета размера страховой выплаты без учета износа и осуществления страховых выплат в размере, необходимом для восстановления транспортного средства.

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