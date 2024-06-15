В Киеве наказали велосипедиста, который проехал на красный сигнал светофора: видео

В столице привлекли к ответственности велосипедиста, нарушившего ПДД.

В Киеве на проспекте Науки наказали мужчину на велосипеде, который проехал перекресток на красный сигнал светофора.

Как сообщила патрульная полиция Киева, нарушителя остановили и вынесли на гражданина постановление по ч. 2 ст. 127 (Нарушение ПДД велосипедистами) КУоАП и провели с ним профилактическую беседу по недопущению нарушений в дальнейшем.

В полиции напомнили, что за нарушение ПДД велосипедистами предусмотрен штраф - 340 гривен.

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