рф готовит переворот в Молдове, — совместное заявление США, Канады и Великобритании

США и союзники предупреждают о подготовке россией мятежа в Молдове.

рф вместе со своими сообщниками намерена спровоцировать в Молдове мятеж или разжигание протестов, если пророссийский кандидат проиграет на выборах. С соответствующим заявлением выступили правительства США, Канады и Великобритании.

"Защищая наши общие демократические ценности, мы предупреждаем наших демократических партнеров и союзников, что российские деятели олицетворяют сценарий влияния на результаты президентских выборов в Молдавии осенью. Они намерены разжечь протесты в Молдове, если пророссийский кандидат не победит", – говорится в заявлении.

Отмечается, что рф пытается сформировать у граждан Молдовы негативное отношение к западным правительствам, а также к власти и ее возможности интегрироваться в Европейский Союз.

«Мы полностью уверены в способности Молдовы справиться с этими угрозами, связанными с вмешательством Кремля. Мы принимаем ряд мер по поддержанию этих усилий в рамках нашего партнерства с Молдовой и ее народом», – отмечается в заявлении.

Канада, Соединенные Штаты и Великобритания совместно передали информацию партнерам в Молдове о намерениях россии с целью поддержки их дальнейших расследований и помех планам Кремля.

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