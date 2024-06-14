Аренда квартир в Украине: в каком регионе снимать жилье дороже всего

Стоимость аренды увеличивается в западных и неких центральных областях страны.

Стало известно, где в Украине самое дорогое жилье в аренду. Соответствующие данные привела Государственная служба статистики.

Так, средняя плата за аренду 1-комнатной квартиры в мае 2024 года составила 6 942 гривен. С начала года цена выросла на 5,1%.

На первом месте по стоимости аренды находится Львовская область (12057 гривен). На втором месте Закарпатская область (11772 гривны), где аренда подешевела на 8,1%.

На третьем месте Ровенская область, где аренда с начала года выросла на 36% до 9785 гривен.

В Киеве аренда подорожала на 4,2% до 9093 грн. Столица сохраняет четвёртое место по стоимости.

Стоимость аренды увеличивается в западных и неких центральных областях страны.

В то же время, самые низкие цены близких к фронту регионах – Херсонской (2831 гривна), Сумской (3289 гривен) и Николаевской (3485 гривен) областях.

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