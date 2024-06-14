Трамп заявил, что знает как остановить войну в Украине и закончит ее

Трамп обещает остановить войну в Украине до вступления в должность в случае победы на выборах.

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Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что в случае победы на предстоящих президентских выборах он сможет остановить войну в Украине еще до официального вступления на пост главы государства. Об этом он сообщил во время общения с журналистами, цитирует Новини.LIVE.

Трамп отметил, что знает, как остановить конфликт в Украине, и рассказал, что в разговоре с дагестанским бойцом ММА Хабибом Нурмагомедовым он пообещал прекратить кровопролитие. Политик подчеркнул, что он имел достаточно резкие разговоры с президентом россии владимиром путиным, и выразил уверенность в своей способности завершить войну в случае победы на выборах еще до официального вступления в должность президента США.

Трамп отметил, что он достаточно резко общался с путиным и утверждал, что он знает, как остановить войну в Украине, и сделает это даже до того, как официально займет пост президента.

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