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Трамп заявив, що знає як зупинити війну в Україні і закінчить її

20:16, 14 червня 2024
Трамп обіцяє зупинити війну в Україні до вступу на посаду в разі перемоги на виборах.
Трамп заявив, що знає як зупинити війну в Україні і закінчить її
Джерело фото: Апостроф
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Колишній президент США Дональд Трамп заявив, що у разі перемоги на майбутніх президентських виборах він зможе зупинити війну в Україні ще до офіційного вступу на пост глави держави. Про це він повідомив під час спілкування із журналістами, цитує Новини.LIVE.

Трамп зазначив, що знає, як зупинити конфлікт в Україні, і розповів, що у розмові з дагестанським бійцем ММА Хабібом Нурмагомедовим він пообіцяв припинити кровопролиття. Політик підкреслив, що він мав достатньо різкі розмови з президентом росії володимиром путіним, і висловив впевненість у своїй здатності завершити війну у разі перемоги на виборах ще до офіційного вступу на посаду президента США.

Трамп наголосив, що він достатньо різко спілкувався з путіним та стверджував, що він знає, як зупинити війну в Україні, і зробить це навіть до того, як офіційно займе пост президента.

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