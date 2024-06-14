НМТ-2024: який предмет за вибором найчастіше обирали абітурієнти

Англійська мова – лідер серед предметів на вибір на мультипредметному тесті.

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Найпопулярнішим предметом на вибір серед випускників, які цього року складали національний мультипредметний тест, стала англійська мова. Про це розповіла директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко в ефірі телемарафону.

«Англійська мова – абсолютний лідер. Після неї доволі високі показники мають географія, біологія та українська література.

На жаль, дуже мало учасників обирають фізику та хімію. Так само не дуже популярними є інші іноземні мови (окрім англійської) – німецька, французька, іспанська», – зазначила Вакуленко.

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