Адвокат просив пом’якшити запобіжний захід солдату, який відмовився виконувати бойовий наказ командира: що вирішив суд

Чоловіку обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, але сторона захисту просила обмежитися заставою.

Закарпатський апеляційний суд розглянув апеляційну скаргу адвоката військового, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 4 ст. 402 КК України (Непокора, вчинена в умовах воєнного стану чи в бойовій обстановці). Про це повідомляє пресслужба суду.

Як стало відомо, мешканець Львівської області перебував на військовій службі у Національній гвардії України у військовому званні «солдат». Він був обізнаний із порядком проходження, несення внутрішньої служби, порядком віддання, виконання наказів військовослужбовцями неодноразово порушив вимоги статті 17 та 65 Конституції України, статті 11, 29, 35, 37, 49 Статуту внутрішньої служби Збройних сил України, статті 4,6 Дисциплінарного Статуту ЗСУ, а також статті 1, 11, 17 ЗУ «Про оборону України».

Маючи об’єктивну можливість виконати наказ командира, військовослужбовець відкрито відмовився виконувати бойове розпорядження керівництва.

Суд першої інстанції застосував запобіжний захід у вигляді тримання під вартою підозрюваного до 26 липня 2024 включно, без можливості внесення застави.

У апеляційній скарзі захисник просив змінити ухвалу суду першої інстанції та застосувати запобіжний захід у вигляді застави.

Обговоривши доводи апеляційної скарги, суд постановив: апеляційну скаргу захисника підозрюваного відхилити, а ухвалу слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області – залишити без змін.

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