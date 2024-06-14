Упродовж 5 місяців звільнено 115 суддів

Вища рада правосуддя звільнила 115 суддів протягом січня – травня 2024 року.

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Протягом перших п’яти місяців 2024 року Вища рада правосуддя України прийняла рішення про звільнення 115 суддів з різних рівнів судової системи країни.

За загальними обставинами звільнено 103 суддів, зокрема:

98 суддів подали заяви про відставку. Це включає 55 суддів місцевих судів, 21 суддю апеляційних судів, а також суддів Верховного Суду, Касаційного цивільного суду, Вищого адміністративного суду, Вищого господарського суду та Вищого спеціалізованого суду.

Ще 5 суддів місцевих судів звільнилися за власним бажанням.

За особливими обставинами Вищою радою правосуддя звільнено 12 суддів:

9 суддів були звільнені за вчинення істотного дисциплінарного порушення.

Ще 3 судді були звільнені відповідно до рекомендацій Вищої кваліфікаційної комісії суддів України згідно з пунктом 16¹ розділу XV «Перехідні положення» Конституції України.

Зазначено, що процес звільнення суддів відбувається відповідно до чітких процедур та вимог, що стосуються незалежності та ефективності судової системи України.

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