Спеціалісти помітили помилку у версії менеджера паролів, яка спричинила проблеми з авторизацією.

Хакери допомогли чоловікові зламати біткоїн-гаманець, на якому було близько $3 мільйонів. Про це пише Forbes.

Як зазначається, що 2013 році один чоловік накопичив 43,6 BTC у своєму гаманці. Проте через десять років виявилося, що пароль до нього вже не актуальний.

Заради відновлення доступу до своїх коштів власник гаманця звернувся до хакера на ім'я Джо Гранд. Він спочатку відмовив власнику гаманця, оскільки він не займався безпосереднім відновленням паролів для індивідуальних осіб. Але коли чоловік через рік знову звернувся до хакера, він погодився спробувати допомогти разом зі своїм колегою з Німеччини Бруно.

Проблема полягала в тому, що Майкл створював складний пароль за допомогою програми RoboForm Password Manager, яку використовував десять років тому.

Гранд і його команда помітили помилку у версії менеджера паролів, яка спричинила проблеми з авторизацією. Завдяки цій помилці вони змогли відновити доступ до гаманця Майкла та відновити його біткоїн.

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