Специалисты заметили ошибку в версии менеджера паролей, которая вызвала проблемы с авторизацией.

Хакеры помогли мужчине сломать биткоин-кошелек, на котором было около $3 миллионов. Об этом пишет Forbes.

Как отмечается, что в 2013 году один человек накопил 43,6 BTC в своем кошельке. Однако через десять лет оказалось, что пароль к нему уже не актуален.

Ради восстановления доступа к своим средствам владелец кошелька обратился к хакеру по имени Джо Гранд. Он сначала отказал владельцу кошелька, поскольку он не занимался непосредственным восстановлением паролей для индивидуальных лиц. Но когда мужчина через год снова обратился к хакеру, он согласился попытаться помочь вместе со своим коллегой из Германии Бруно.

Проблема заключалась в том, что Майкл создавал сложный пароль с помощью программы RoboForm Password Manager, которую использовал десять лет назад.

Гранд и его команда заметили ошибку в версии менеджера паролей, которая вызвала проблемы с авторизацией. Благодаря этой ошибке они смогли восстановить доступ к кошельку Майкла и восстановить его биткоин.

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