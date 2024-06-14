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Кабмин в новом порядке бронирования определил, что не подлет бронированию забронированные лица

14:33, 14 июня 2024
Вероятно, правительство спешило с подготовкой постановления о бронировании, поэтому определило, что не подлежат бронированию забронированные лица.
Кабмин в новом порядке бронирования определил, что не подлет бронированию забронированные лица
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Не подлежат бронированию военнообязанные, которые согласно закону не подлежат призыву военную службу во время мобилизации. Это предложение Кабмин добавил в новую редакцию Порядка бронирования военнообязанных во время военного положения, утверждая его постановлением от 5 июня 2024 г. № 650 (новый абзац 3 пункта 2).

При этом согласно статье 23 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации» не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации, в частности, военнообязанные «забронированные на период мобилизации и на военное время за органами государственной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления, а также за предприятиями, учреждениями и организациями в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины, и состоящие на специальном военном учете».

Таким образом возникла определенная коллизия между новым порядком бронирования и законом. Ведь, если буквально читать их содержание, выходит, что не подлежат бронированию военнообязанные, забронированные на период мобилизации и военное время за органами государственной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления и т.д.

Также в соответствии с Законом «О мобилизационной подготовке и мобилизации» не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации в частности:

  • руководители министерств и их заместители, руководители государственных органов, органов государственного управления, юрисдикция которых распространяется на всю территорию Украины;
  • народные депутаты Украины, депутаты Верховной Рады Автономной Республики Крым;
  • судьи, судьи Конституционного Суда Украины, члены Высшего совета правосудия, члены Высшей квалификационной комиссии судей Украины, руководитель службы дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия, его заместитель, дисциплинарные инспекторы Высшего совета правосудия;
  • Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека;
  • Председатель и другие члены Счетной палаты;
  • работники органов военного управления (органов управления), воинских частей (подразделений) Министерства обороны Украины, Вооруженных Сил Украины, Государственной специальной службы транспорта, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки Украины, Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы Украины, Управления государственной охраны Украины, аппарата Министерства внутренних дел и эксперты учреждений экспертной службы Министерства внутренних дел;
  • дипломатические служащие, занимающие дипломатические должности, Министерства иностранных дел Украины, а также лица, имеющие дипломатический ранг Чрезвычайный и Полномочный Посол;
  • государственные служащие, готовящие выводы к проектам нормативно-правовых актов, которые проводят их профессиональную, научную, юридическую экспертизу и/или экспертизу принятых нормативно-правовых актов, государственные служащие, непосредственно выполняющие функции по обеспечению кибербезопасности, киберзащиты и безопасности информационных технологий, работы по разработке программного обеспечения, администрированию баз данных, внедрению и поддержке новейших информационно-коммуникационных технологий в органах, обеспечивающих деятельность Президента, Верховной Рады и КМУ.

Если возвратиться к абз. 3 п. 2 Порядка бронирования военнообязанных во время военного положения, утвержденного постановлением Кабмина от 5 июня 2024 г. № 650, следует, что они также не подлежат бронированию.

Однако другой пункт этого Порядка прямо определяет, например, что «бронированию подлежат военнообязанные, работающие или проходящие службу в судах, Конституционном Суде Украины, Высшем совете правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей Украины, ГСА» и т.д.

Повлияет ли данная коллизия на работу органов, которые должны применять закон и порядок бронирования в совокупности, пока неизвестно.

Автор: Наталя Мамченко 

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