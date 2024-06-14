Кабмин в новом порядке бронирования определил, что не подлет бронированию забронированные лица

Не подлежат бронированию военнообязанные, которые согласно закону не подлежат призыву военную службу во время мобилизации. Это предложение Кабмин добавил в новую редакцию Порядка бронирования военнообязанных во время военного положения, утверждая его постановлением от 5 июня 2024 г. № 650 (новый абзац 3 пункта 2).
При этом согласно статье 23 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации» не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации, в частности, военнообязанные «забронированные на период мобилизации и на военное время за органами государственной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления, а также за предприятиями, учреждениями и организациями в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины, и состоящие на специальном военном учете».
Таким образом возникла определенная коллизия между новым порядком бронирования и законом. Ведь, если буквально читать их содержание, выходит, что не подлежат бронированию военнообязанные, забронированные на период мобилизации и военное время за органами государственной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления и т.д.
Также в соответствии с Законом «О мобилизационной подготовке и мобилизации» не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации в частности:
Если возвратиться к абз. 3 п. 2 Порядка бронирования военнообязанных во время военного положения, утвержденного постановлением Кабмина от 5 июня 2024 г. № 650, следует, что они также не подлежат бронированию.
Однако другой пункт этого Порядка прямо определяет, например, что «бронированию подлежат военнообязанные, работающие или проходящие службу в судах, Конституционном Суде Украины, Высшем совете правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей Украины, ГСА» и т.д.
Повлияет ли данная коллизия на работу органов, которые должны применять закон и порядок бронирования в совокупности, пока неизвестно.
Автор: Наталя Мамченко
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