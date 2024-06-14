Кабмін у новому порядку бронювання визначив, що не підлягають бронюванню заброньовані особи

Не підлягають бронюванню військовозобов’язані, які згідно із законом не підлягають призову на військову службу під час мобілізації. Це речення Кабмін додав до нової редакції Порядку бронювання військовозобов’язаних під час воєнного стану, затверджуючи його постановою від 5 червня 2024 р. № 650 (новий абзац 3 пункту 2).
При цьому згідно зі статтею 23 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобізілізацію» не підлягають призову на військову службу під час мобілізації зокрема військовозобов’язані «заброньовані на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, а також за підприємствами, установами і організаціями в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, і перебувають на спеціальному військовому обліку».
Таким чином, виникла певна колізія між новим порядком бронювання та законом. Адже, якщо буквально читати їх зміст, виходить, що не підлягають бронюванню військовозобов’язані, заброньовані на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування тощо.
Також відповідно до Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» не підлягають призову на військову службу під час мобілізації зокрема:
Якщо повертитися до абз. 3 п. 2 Порядку бронювання військовозобов’язаних під час воєнного стану, затвердженого постановою Кабміну від 5 червня 2024 р. № 650, виходить, що вони також не підлягають бронюванню.
Однак інший пункт цього Порядку прямо визначає, наприклад, що «бронюванню підлягають військовозобов’язані, які працюють або проходять службу в судах, Конституційному Суді України, Вищій раді правосуддя, Вищій кваліфікаційній комісії суддів України, ДСА» тощо.
Чи вплине дана колізія на роботу органів, які мають застосовувати закон і Порядок бронювання у сукупності, поки невідомо.
Автор: Наталя Мамченко
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