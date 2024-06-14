Кабмін у новому порядку бронювання визначив, що не підлягають бронюванню заброньовані особи

Вочевидь, Уряд поспішав з підготовкою постанови про бронювання, тому визначив, що не підлягають бронюванню особи, які заброньовані.

Не підлягають бронюванню військовозобов’язані, які згідно із законом не підлягають призову на військову службу під час мобілізації. Це речення Кабмін додав до нової редакції Порядку бронювання військовозобов’язаних під час воєнного стану, затверджуючи його постановою від 5 червня 2024 р. № 650 (новий абзац 3 пункту 2).

При цьому згідно зі статтею 23 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобізілізацію» не підлягають призову на військову службу під час мобілізації зокрема військовозобов’язані «заброньовані на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, а також за підприємствами, установами і організаціями в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, і перебувають на спеціальному військовому обліку».

Таким чином, виникла певна колізія між новим порядком бронювання та законом. Адже, якщо буквально читати їх зміст, виходить, що не підлягають бронюванню військовозобов’язані, заброньовані на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування тощо.

Також відповідно до Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» не підлягають призову на військову службу під час мобілізації зокрема:

керівники міністерств та їх заступники, керівники державних органів, органів державного управління, юрисдикція яких поширюється на всю територію України;

народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим;

судді, судді Конституційного Суду України, члени Вищої ради правосуддя, члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, керівник служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя, його заступник, дисциплінарні інспектори Вищої ради правосуддя;

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини;

Голова та інші члени Рахункової палати;

працівники органів військового управління (органів управління), військових частин (підрозділів) Міністерства оборони України, Збройних Сил України, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, Управління державної охорони України, апарату Міністерства внутрішніх справ України та експерти установ експертної служби Міністерства внутрішніх справ України;

дипломатичні службовці, які займають дипломатичні посади, Міністерства закордонних справ України, а також особи, які мають дипломатичний ранг Надзвичайний і Повноважний Посол;

державні службовці, які готують висновки до проектів нормативно-правових актів, проводять їх фахову, наукову, юридичну експертизу та/або експертизу прийнятих нормативно-правових актів, державні службовці, які безпосередньо виконують функції із забезпечення кібербезпеки, кіберзахисту та безпеки інформаційних технологій, роботи з розроблення програмного забезпечення, адміністрування баз даних, впровадження та підтримки новітніх інформаційно-комунікаційних технологій в органах, що забезпечують діяльність Президента, Верховної Ради та КМУ.

Якщо повертитися до абз. 3 п. 2 Порядку бронювання військовозобов’язаних під час воєнного стану, затвердженого постановою Кабміну від 5 червня 2024 р. № 650, виходить, що вони також не підлягають бронюванню.

Однак інший пункт цього Порядку прямо визначає, наприклад, що «бронюванню підлягають військовозобов’язані, які працюють або проходять службу в судах, Конституційному Суді України, Вищій раді правосуддя, Вищій кваліфікаційній комісії суддів України, ДСА» тощо.

Чи вплине дана колізія на роботу органів, які мають застосовувати закон і Порядок бронювання у сукупності, поки невідомо.

Автор: Наталя Мамченко

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