В течение 5 месяцев уволены 115 судей

Высший совет правосудия уволил 115 судей в течение января – мая 2024 года.

В течение первых пяти месяцев 2024 года Высший совет правосудия Украины принял решение об увольнении 115 судей из разных уровней судебной системы страны.

По общим обстоятельствам уволены 103 судьи, в частности:

98 судей подали заявления об отставке. Это включает 55 судей местных судов, 21 судью апелляционных судов, а также судей Верховного Суда, Кассационного гражданского суда, Высшего административного суда, Высшего хозяйственного суда и Высшего специализированного суда.

Еще 5 судей местных судов уволились по собственному желанию.

По особым обстоятельствам Высшим советом правосудия уволены 12 судей:

9 судей были уволены за совершение существенного дисциплинарного нарушения.

Еще 3 судьи были уволены в соответствии с рекомендациями Высшей квалификационной комиссии судей Украины согласно пункту 16¹ раздела XV «Переходные положения» Конституции Украины.

Отмечено, что процесс увольнения судей происходит в соответствии с четкими процедурами и требованиями, касающимися независимости и эффективности судебной системы Украины.

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