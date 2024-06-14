Практика судов
  1. Судебная практика
  2. / В Украине

Адвокат просил смягчить меру пресечения солдату, который отказался выполнять боевой приказ командира: что решил суд

19:40, 14 июня 2024
Мужчине избрали меру пресечения в виде содержания под стражей, но сторона защиты просила ограничиться залогом.
Адвокат просил смягчить меру пресечения солдату, который отказался выполнять боевой приказ командира: что решил суд
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Закарпатский апелляционный суд рассмотрел апелляционную жалобу адвоката военного, подозреваемого в совершении уголовного преступления, предусмотренного по ч. 4 ст. 402 УК Украины (Неповиновение, совершенное в условиях военного положения или в боевой обстановке). Об этом сообщает пресс-служба суда.

Житель Львовской области находился на военной службе в Национальной гвардии Украины в воинском звании «солдат». Он был знаком с порядком прохождения, несения внутренней службы, порядком отдания, выполнения приказов военнослужащими неоднократно нарушил требования статьи 17 и 65 Конституции Украины, статьи 17 и 65 Конституции Украины, статьи 11, 29, 35, 37, 49 Устава внутренней службы Вооруженных сил Украины, статьи 4,6 Дисциплинарного Устава ВСУ, а также статьи 1, 11, 17 ЗУ «Об обороне Украины».

Обладая объективной возможностью выполнить приказ командира, военнослужащий открыто отказался выполнять боевое распоряжение руководства.

Суд первой инстанции применил меру пресечения в виде содержания под стражей подозреваемого до 26 июля 2024 года включительно, без возможности внесения залога.

В апелляционной жалобе защитник просил изменить определение суда первой инстанции и применить меру пресечения в виде залога.

Обсудив доводы апелляционной жалобы, суд постановил: апелляционную жалобу защитника подозреваемого отклонить, а определение следователя судьи Ужгородского горрайонного суда Закарпатской области – оставить по-прежнему.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Раде готовятся к отмене моратория на взыскание имущества государственных предприятий

Верховная Рада в скором времени может одобрить законопроект о постепенной отмене моратория на взыскание имущества государственных предприятий.

$50 млрд кредита, который будет погашаться за счет прибыли от замороженных активов рф – Сергей Марченко рассказал, какие условия называла Украина

На саммите G7 принято решение о выделении 50 млрд долларов Украине за счет замороженных активов россии, но финальное коммюнике еще готовится.

Кабинет министров во время переговоров с иностранными партнерами должен учитывать позиции законодательной и судебной ветвей власти – Денис Маслов

В Верховной Раде рассказали, что правительство вместе с иностранными партнерами самостоятельно решают, что и как необходимо реформировать в судебной власти Украины.

Укрепить НАБУ и САП, реформировать правоохранительные, безопасные, налоговые и таможенные органы, усилить добропорядочность судей – какие реформы предусматривает Соглашение с США о безопасности

Согласно Соглашению о безопасности Украина должна усилить реформу украинского сектора правосудия, укрепить САП и НАБУ, реформировать правоохранительные органы, органы безопасности, налоговые и таможенные органы с целью решения юрисдикционных вопросов.

Использование многоразового мундштука во время медосмотра на состояние опьянения не является основанием для признания такого осмотра недействительным – Верховный Суд

Верховный Суд отметил, что ссылка защитника на то, что осмотр его подзащитного на состояние алкогольного опьянения проведен врачом с помощью технического средства «Алконт 01-СУ» с использованием многоразового мундштука, что является нарушением, проверялись апелляционным судом и признаны нерешающими.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Наталія Кухар
    Наталія Кухар
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Олексій Крестьянінов
    Олексій Крестьянінов
    заступник голови Східного апеляційного господарського суду
  • Дмитро Лук’янов
    Дмитро Лук’янов
    заступник голови Вищої ради правосуддя
  • Валерія Чорна
    Валерія Чорна
    суддя Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду