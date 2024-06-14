Адвокат просил смягчить меру пресечения солдату, который отказался выполнять боевой приказ командира: что решил суд

Мужчине избрали меру пресечения в виде содержания под стражей, но сторона защиты просила ограничиться залогом.

Закарпатский апелляционный суд рассмотрел апелляционную жалобу адвоката военного, подозреваемого в совершении уголовного преступления, предусмотренного по ч. 4 ст. 402 УК Украины (Неповиновение, совершенное в условиях военного положения или в боевой обстановке). Об этом сообщает пресс-служба суда.

Житель Львовской области находился на военной службе в Национальной гвардии Украины в воинском звании «солдат». Он был знаком с порядком прохождения, несения внутренней службы, порядком отдания, выполнения приказов военнослужащими неоднократно нарушил требования статьи 17 и 65 Конституции Украины, статьи 17 и 65 Конституции Украины, статьи 11, 29, 35, 37, 49 Устава внутренней службы Вооруженных сил Украины, статьи 4,6 Дисциплинарного Устава ВСУ, а также статьи 1, 11, 17 ЗУ «Об обороне Украины».

Обладая объективной возможностью выполнить приказ командира, военнослужащий открыто отказался выполнять боевое распоряжение руководства.

Суд первой инстанции применил меру пресечения в виде содержания под стражей подозреваемого до 26 июля 2024 года включительно, без возможности внесения залога.

В апелляционной жалобе защитник просил изменить определение суда первой инстанции и применить меру пресечения в виде залога.

Обсудив доводы апелляционной жалобы, суд постановил: апелляционную жалобу защитника подозреваемого отклонить, а определение следователя судьи Ужгородского горрайонного суда Закарпатской области – оставить по-прежнему.

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