НМТ-2024: какой предмет по выбору чаще всего выбирали абитуриенты

Английский язык – лидер среди предметов по выбору на мультипредметном тесте.

Фото из открытых источников

Самым популярным предметом по выбору среди выпускников, которые в этом году сдавали национальный мультипредметный тест, стал английский язык. Об этом рассказала директор Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко в эфире телемарафона.

«Английский язык – абсолютный лидер. После нее достаточно высокие показатели география, биология и украинская литература.

К сожалению, очень мало участников выбирают физику и химию. Так же не очень популярны другие иностранные языки (кроме английского) – немецкий, французский, испанский», – отметила Вакуленко.

Ранее мы писали, как украинцам из ТОТ поступить в вузы без документа о полном общем среднем образовании.

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