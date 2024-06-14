Оренда квартир в Україні: в якому регіоні винаймати житло найдорожче

Вартість оренди підвищується у західних та деяких центральних областях країни.

Стало відомо, де в Україні найдорожче житло в оренду. Відповідні дані навела Державна служба статистики.

Так, середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири у травні 2024 року становила 6 942 гривень. З початку року ціна зросла на 5,1%.

На першому місці за вартістю оренди знаходиться Львівська область (12 057 гривень). На другому місці Закарпатська область (11 772 гривні), де оренда подешевшала на 8,1%.

На третьому місці Рівненська область, де оренда з початку року зросла на 36,0% до 9785 гривень.

У Києві оренда подорожчала на 4,2% до 9093 гривень. Столиця зберігає четверте місце за вартістю.

Вартість оренди підвищується у західних та деяких центральних областях країни.

Водночас, найнижчі ціни близьких до фронту регіонах – Херсонській (2 831 гривня), Сумській (3 289 гривень) та Миколаївській (3 485 гривень) областях.

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