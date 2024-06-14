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рф готує переворот у Молдові, — спільна заява США, Канади та Великої Британії

15:25, 14 червня 2024
США і союзники попереджають про підготовку росією заколоту у Молдові.
рф готує переворот у Молдові, — спільна заява США, Канади та Великої Британії
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рф разом зі своъми спільниками має намір спровокувати у Молдові заколот або ж розпалення протестів, якщо проросійський кандидат програє на виборах. З відповідною заявою виступили уряди США, Канади та Великої Британії.

"Захищаючи наші спільні демократичні цінності, ми попереджаємо наших демократичних партнерів та союзників, що російські діячі втілюють сценарій впливу на результати президентських виборів у Молдові восени. Вони мають намір розпалити протести у Молдові, якщо проросійський кандидат не переможе", – йдеться у заяві.

Зазначається, що рф намагається сформувати у громадян Молдови негативне ставлення до західних урядів, а також до власної влади та її можливості інтегруватися в Європейський Союз.

«Ми повністю впевнені в здатності Молдови впоратися з цими загрозами, пов’язаними із втручанням Кремля. Ми вживаємо низку заходів для підтримки цих зусиль у рамках нашого партнерства з Молдовою та її народом», – наголошується у заяві.

Канада, Сполучені Штати та Велика Британія спільно передали інформацію партнерам у Молдові про наміри росії, з метою підтримки їхніх подальших розслідувань та завади планам Кремля.

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