У Києві масштабна ДТП за участі громадського транспорту, фото

Рух транспорту ускладнений у напрямку станції метро Теремки.

У Києві ускладнений рух транспорту у зв'язку з дорожньо-транспортною пригодою на проспекті Академіка Глушкова. Як повідомили у Патрульній поліції столиці, ДТП сталася неподалік станції метро «Виставковий центр», рух транспорту ускладнений у напрямку станції метро «Теремки».

У телеграм-каналах повідомляють, що дорожньо-транспортна пригода сталася за участі громадського транспорту.

На опубліковану фото поліції та фото із мережі помітно, що транспортні засоби зазнали пошкоджень. Що стало причиною ДТП – у поліції не вказують. Також немає інформації щодо постраждалих.

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