В Киеве масштабное ДТП с участием общественного транспорта, фото

Движение транспорта затруднено в направлении станции метро Теремки.

В Киеве затруднено движение транспорта в связи с дорожно-транспортным происшествием на проспекте Академика Глушкова. Как сообщили в Патрульной полиции столицы, ДТП произошло недалеко от станции метро «Выставочный центр», движение транспорта осложнено в направлении станции метро «Теремки».

В телеграмм-каналах сообщают, что ДТП произошло при участии общественного транспорта.

На опубликованной фото полиции и фото из сети заметно, что транспортные средства получили повреждения. Что стало причиной ДТП – в полиции не указывают. Также нет информации о пострадавших.

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