Рустем Умєров спростував чутки про тиск США на зниження призовного віку до 18 років

Мобілізація в Україні відбувається згідно з чинним законодавством – міністр оборони.

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Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що процес мобілізації в країні реалізується відповідно до чинних законів. Він таким чином прокоментував інформацію, поширену представником радника президента, про нібито тиск США на Україну щодо зниження віку мобілізації до 18 років. Про це від сказав під час брифінгу, цитує «Радіо Свобода».

«Перше: про мобілізацію обговорень не було. Друге: ми не коментуємо чутки. Третє: коли мене питають про мобілізацію, я кажу, що ми провели разом із парламентом закон (про мобілізацію – ред.), у якому чітко зрозуміло, як входить у периметр людина, як він стає військовозобов’язаним, як тренується, як виходить із периметру», – зазначив міністр.

Умєров також зазначив, що питання мобілізації обговорюється з партнерами України, оскільки вони хочуть зрозуміти, чому не мобілізують людей у віці від 18 до 25 років. Він пояснив, що це було рішення Верховної Ради, яка дозволила мобілізувати осіб віком від 25 до 60 років.

На запитання, чи можуть змінитися умови мобілізації, голова Міноборони відповів: «Ми завжди хочемо давати вибір людині, щоб вона сама обирала. Зараз, як ми кажемо, ми працюємо згідно з усіма нормами законодавства. У законодавстві чітко визначено, з 25 і вище. Якщо є бажання когось прийти і служити своєму народу, ми завжди раді».

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що політики США тиснуть на Володимира Зеленського щодо того, чому не проводиться мобілізація з 18 років.

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