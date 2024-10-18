Рустем Умеров опроверг слухи о давлении США на снижение призывного возраста до 18 лет

Мобилизация в Украине происходит согласно действующему законодательству – министр обороны.

Источник фото: Телеграф

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что процесс мобилизации в стране реализуется в соответствии с действующими законами. Он таким образом прокомментировал информацию, распространенную представителем советника президента, о якобы давлении США на Украину относительно снижения возраста мобилизации до 18 лет. Об этом от сказал во время брифинга, цитирует «Радио Свобода».

«Первое: о мобилизации обсуждений не было. Второе: мы не комментируем слухи. Третье: когда меня спрашивают о мобилизации, я говорю, что мы провели вместе с парламентом закон (о мобилизации - ред.), в котором четко понятно, как входит в периметр человек, как он становится военнообязанным, как тренируется, как выходит из периметра», - отметил министр.

Умеров также отметил, что вопрос мобилизации обсуждается с партнерами Украины, поскольку они хотят понять, почему не мобилизуют людей в возрасте от 18 до 25 лет. Он пояснил, что это было решение Верховной Рады, которая позволила мобилизовать лиц в возрасте от 25 до 60 лет.

На вопрос, могут ли измениться условия мобилизации, глава Минобороны ответил: «Мы всегда хотим давать выбор человеку, чтобы он сам выбирал. Сейчас, как мы говорим, мы работаем согласно всем нормам законодательства. В законодательстве четко определено, с 25 и выше. Если есть желание кого-то прийти и служить своему народу, мы всегда рады».

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что политики США давят на Владимира Зеленского относительно того, почему не проводится мобилизация с 18 лет.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.