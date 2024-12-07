Українські морські дрони знищили російські спостережні системи біля Криму – відео

ВМС ЗСУ завдали удару по російських платформам у Чорному морі.

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Підрозділ Військово-морських сил Збройних сил України здійснив прицільні удари по російських системах спостереження, розташованих на захоплених газових платформах біля узбережжя тимчасово окупованого Криму. Про це повідомив командувач ВМС ЗСУ віце-адмірал Олексій Неїжпапа.

Завдяки точним ударам морських безпілотників було знищено важливі російські спостережні системи. Неїжпапа підкреслив, що операція стала черговим етапом боротьби з агресором у Чорному морі.

«Окупанти не залишаться на нашій території – дістанемо їх всюди», — зазначив командувач, підтвердивши ефективність дій українських військових.

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