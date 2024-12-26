Одне з литовських міст продовжило пільговий проїзд для українців у 2025 році

Українські біженці зможуть користуватися майже безкоштовним транспортом у Каунасі.

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Міська рада Каунаса, що у Литві, ухвалила рішення продовжити ще на рік пільговий проїзд у громадському транспорті для українців, які виїхали через війну. Про це повідомляє литовське видання LRT.

Згідно з рішенням, українські біженці отримають 99% знижку на придбання безстрокового електронного квитка для проїзду в автобусах і тролейбусах. Пільга діятиме протягом усього 2025 року.

Для оформлення пільгового квитка необхідно надати цифровий дозвіл на тимчасове проживання, виданий Департаментом міграції Литви, та документ, що посвідчує особу.

Такі рішення були впроваджені в Каунасі та інших великих містах Литви після початку російської агресії у 2022 році, щоб підтримати українців, які постраждали від війни.

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