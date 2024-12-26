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Один из литовских городов продлил льготный проезд для украинцев в 2025 году

13:18, 26 декабря 2024
Украинские беженцы смогут пользоваться почти бесплатным транспортом в Каунасе.
Один из литовских городов продлил льготный проезд для украинцев в 2025 году
Фото иллюстративное
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Городской совет Каунаса, что в Литве, принял решение продлить еще на год льготный проезд в общественном транспорте для украинцев, которые выехали из-за войны. Об этом сообщает литовское издание LRT.

Согласно решению, украинские беженцы получат 99% скидку на приобретение бессрочного электронного билета для проезда в автобусах и троллейбусах. Льгота будет действовать в течение всего 2025 года.

Для оформления льготного билета необходимо предоставить цифровое разрешение на временное проживание, выданное Департаментом миграции Литвы, и документ, удостоверяющий личность.

Такие решения были внедрены в Каунасе и других крупных городах Литвы после начала российской агрессии в 2022 году, чтобы поддержать украинцев, пострадавших от войны.

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