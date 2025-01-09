Практика судів
  1. В Україні

Україна готова надати роботу із бронюванням від мобілізації чоловікам, які перебувають за кордоном — Олексій Чернишов

10:03, 9 січня 2025
Міністр національної єдності підкреслив, що для самих громадян України це виключно особисте рішення.
Україна готова надати роботу із бронюванням від мобілізації чоловікам, які перебувають за кордоном — Олексій Чернишов
Фото: mind.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Україна готова надати роботу на оборонних підприємствах із бронюванням від мобілізації чоловікам, які перебувають за кордоном. Про це заявив міністр національної єдності України Олексій Чернишов, передає Радіо Свобода.

За його словами, для самих громадян України «це виключно особисте рішення, і ми вітаємо це рішення».

Зокрема, планується створити центри, які допоможуть у пошуку вакансій в Україні так і в країні, де зараз проживають українці.

«Сьогодні Україна, деякі індустрії, потребують як повітря фахівців. Це і оборонна галузь, і галузь військово-промислова, це й інші галузі. У нас дефіцит професіоналів, у нас дефіцит спеціалістів, і більшість із них Україна готова бронювати від військової служби. Саме для того ми плануємо розгорнути такі центри, які допоможуть у пошуку вакансій в Україні та в країні перебування українців. Ці центри вакансій зможуть надавати послуги і заохочувати обрати той чи інший шлях свій професійний в Україні. Я впевнений, що українські чоловіки цього прагнуть, вони хочуть надати користь, якщо він не готовий продовжувати свій шлях у військовому напрямку, він може запропонувати себе як фахівець – і для того діє певний механізм, його треба просто використовувати», – заявив Чернишов.

Міністр водночас підтвердив, що «чоловіки переважно мають захистити Україну в цей момент».

Раніше Олексій Чернишов заявив, що українців не повертатимуть додому з-за кордону у примусовий спосіб.

Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський провів нараду щодо повернення українців, які виїхали за кордон через війну.

На ній, зокрема, обговорили рішення, необхідні для створення економічних та соціальних стимулів для громадян працювати в Україні.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Україна міністр мобілізація відстрочка бронювання військовозобов'язаний

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Комітет рекомендував прийняти законопроект щодо створення в Україні Вищого адміністративного суду

Верховна Рада розгляне законопроект про засади створення нового Вищого адміністративного суду.

Звинувачення у цькуванні та шпигунські пристрасті в стінах ВККС – Рада правосуддя розпочала розгляд дисциплінарної справи заступника голови ВККС

Керівництво ВККС звинувачує співробітників секретаріату Комісії у несанкціонованих записах службових нарад, а також підозрює їх у небажанні ефективно працювати.

В Україні зʼявиться нове визначення і розмежування підприємств після прийняття закону про скасування Господарського кодексу

Верховна Рада готується прийняти закон про скасування Господарського кодексу, яким будуть закладені нові засади діяльності юридичних осіб та об’єднань юридичних осіб.

IQ-тестування в апеляційні суди з цивільної спеціалізації — результати першого дня

Прохідний бал за тестування на когнітивні здібності подолали 60% претендентів на посади суддів апеляційних судів.

Верховна Рада прийняла закон про можливість скасування статусу обʼєктів природно-заповідного фонду

Рішення про скасування охоронних зон територій та об'єктів природно-заповідного фонду місцевого та загальнодержавного значення будуть прийматися обласними та Київською міською радою.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Віктор Шулежко
    Віктор Шулежко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Андрій Курило
    Андрій Курило
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва
  • Тетяна Збитковська
    Тетяна Збитковська
    суддя Рівненського апеляційного суду