Україна готова надати роботу із бронюванням від мобілізації чоловікам, які перебувають за кордоном — Олексій Чернишов

Міністр національної єдності підкреслив, що для самих громадян України це виключно особисте рішення.

Фото: mind.ua

Україна готова надати роботу на оборонних підприємствах із бронюванням від мобілізації чоловікам, які перебувають за кордоном. Про це заявив міністр національної єдності України Олексій Чернишов, передає Радіо Свобода.

За його словами, для самих громадян України «це виключно особисте рішення, і ми вітаємо це рішення».

Зокрема, планується створити центри, які допоможуть у пошуку вакансій в Україні так і в країні, де зараз проживають українці.

«Сьогодні Україна, деякі індустрії, потребують як повітря фахівців. Це і оборонна галузь, і галузь військово-промислова, це й інші галузі. У нас дефіцит професіоналів, у нас дефіцит спеціалістів, і більшість із них Україна готова бронювати від військової служби. Саме для того ми плануємо розгорнути такі центри, які допоможуть у пошуку вакансій в Україні та в країні перебування українців. Ці центри вакансій зможуть надавати послуги і заохочувати обрати той чи інший шлях свій професійний в Україні. Я впевнений, що українські чоловіки цього прагнуть, вони хочуть надати користь, якщо він не готовий продовжувати свій шлях у військовому напрямку, він може запропонувати себе як фахівець – і для того діє певний механізм, його треба просто використовувати», – заявив Чернишов.

Міністр водночас підтвердив, що «чоловіки переважно мають захистити Україну в цей момент».

Раніше Олексій Чернишов заявив, що українців не повертатимуть додому з-за кордону у примусовий спосіб.

Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський провів нараду щодо повернення українців, які виїхали за кордон через війну.

На ній, зокрема, обговорили рішення, необхідні для створення економічних та соціальних стимулів для громадян працювати в Україні.

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