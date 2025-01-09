Украина готова предоставить работу с бронированием от мобилизации находящимся за рубежом мужчинам — Алексей Чернышев

Министр национального единства подчеркнул, что для самих граждан Украины это исключительно личное решение.

Фото: mind.ua

Украина готова предоставить работу на оборонных предприятиях с бронированием от мобилизации находящимся за рубежом мужчинам. Об этом заявил министр национального единства Украины Алексей Чернышев, передает Радио Свобода.

По его словам, для самих граждан Украины «это исключительно личное решение, и мы приветствуем это решение».

В частности, планируется создать центры, которые помогут в поиске вакансий в Украине и в стране, где сейчас проживают украинцы.

«Сегодня Украина, некоторые индустрии, нуждаются как в воздухе специалистов. Это и оборонная отрасль, и отрасль военно-промышленная, это и другие отрасли. У нас дефицит профессионалов, у нас дефицит специалистов и большинство из них Украина готова бронировать от военной службы. Именно поэтому мы планируем развернуть такие центры, которые помогут в поиске вакансий в Украине и в стране пребывания украинцев. Эти центры вакансий могут предоставлять услуги и поощрять выбрать тот или иной путь свой профессиональный в Украине. Я уверен, что украинские мужчины к этому стремятся, они хотят принести пользу, если он не готов продолжать свой путь в военном направлении, он может предложить себя как специалист – и для того действует определенный механизм, его нужно просто использовать», – заявил Чернышев.

Министр в то же время подтвердил, что «мужчины в основном должны защитить Украину в этот момент».

Ранее Алексей Чернышов заявил, что украинцев не будут возвращать домой из-за границы принудительным способом.

Напомним, что Президент Владимир Зеленский провел совещание по возвращению украинцев, выехавших за границу из-за войны.

На нем, в частности, обсудили решения, необходимые для создания экономических и социальных стимулов для граждан работать в Украине.

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