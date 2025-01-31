Держміграційна служба пояснила, чи можна мати два діючих закордонних паспорти

Державна міграційна служба пояснила, за яких умов громадянин України має право мати два чинних закордонних паспорта.

Державна міграційна служба України відповіла громадянам на запитання, чи можна мати два діючих закордонних паспорти.

Там нагадали, що згідно з чинним законодавством, кожен громадянин України має право мати два чинних закордонних паспорта. Якщо, наприклад, людина подає документи на новий закордонний паспорт, при цьому старий є чинним, то вона має право залишити його.

Попередній (або один з попередніх) закордонний паспорт підлягає анулюванню у разі якщо:

- закінчився термін його дії;

- у разі зміни інформації.

Крім цього, бувають випадки, коли старий паспорт для виїзду за кордон потрібен з певних причин. У цьому випадку анульований паспорт може не вилучатися за заявою особи, якій належить документ.

Виняток становить зміна прізвища – у цьому випадку залишити старий закордонний паспорт, як чинний неможливо.

У ДМС нагадали, що закордонний паспорт видається:

◾ на чотири роки – особам, які не досягли 16-річного віку;

◾ на десять років – особам, які досягли 16-річного віку.

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