Держміграційна служба пояснила, чи можна мати два діючих закордонних паспорти

Державна міграційна служба України відповіла громадянам на запитання, чи можна мати два діючих закордонних паспорти.
Там нагадали, що згідно з чинним законодавством, кожен громадянин України має право мати два чинних закордонних паспорта. Якщо, наприклад, людина подає документи на новий закордонний паспорт, при цьому старий є чинним, то вона має право залишити його.
Попередній (або один з попередніх) закордонний паспорт підлягає анулюванню у разі якщо:
- закінчився термін його дії;
- у разі зміни інформації.
Крім цього, бувають випадки, коли старий паспорт для виїзду за кордон потрібен з певних причин. У цьому випадку анульований паспорт може не вилучатися за заявою особи, якій належить документ.
Виняток становить зміна прізвища – у цьому випадку залишити старий закордонний паспорт, як чинний неможливо.
У ДМС нагадали, що закордонний паспорт видається:
◾ на чотири роки – особам, які не досягли 16-річного віку;
◾ на десять років – особам, які досягли 16-річного віку.
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