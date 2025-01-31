31 січня – яке сьогодні свято та головні події

31 січня в Україні і світі відзначають Всесвітній день ювеліра.

Фото: sfethics.org

У п’ятницю, 31 січня, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

31 січня в Україні і світі святкують Міжнародний день зебри. Це екологічна подія, мета якої підвищити обізнаність про необхідність захисту зебр і їхнього природного середовища існування. Ця дата нагадує про важливість збереження біорізноманіття та боротьби з загрозами, такими як браконьєрство, знищення природних екосистем і зміна клімату.

Також 31 січня Всесвітній день ювеліра. Це професійне свято ювелірів, дизайнерів прикрас, гравірувальників та інших майстрів, які працюють у ювелірній сфері.

Його мета — вшанувати майстрів, їхню кропітку роботу та талант, а також нагадати людям про цінність ручної праці й мистецтва.

Яке сьогодні церковне свято

31 січня в церковному календарі – день пам’яті святих дивотворників і безсрібників Кира та Івана. Це християнські святі, які жили в III-IV століттях. Вони відомі своїм життям, присвяченим служінню людям, особливо хворим та бідним, та багатьма зціленнями, які здійснювали молитвою та безоплатним лікуванням. Святий Кир був родом із Олександрії, Єгипет. Він вивчав медицину, і згодом став відомим лікарем у своєму місті. Він лікував людей безоплатно, не просто допомагаючи їм фізично, але також підтримуючи духовно, звертаючи їх до християнства.

Календар важливих подій за 31 січня

1729 рік — у Стамбулі видають першу надруковану арабським шрифтом книжку — тлумачний словник, який і досі вважається одним з найпопулярніших;

1747 рік — Вільям Бромфейлд відкриває у Лондоні першу клініку з лікування венеричних захворювань — госпіталь Lock;

1865 рік — Конгрес ухвалює Тринадцяту поправку до Конституції США, що забороняє рабство;

1893 рік — у Патентному бюро США зареєстрували торгову марку Coca-Cola;

1917 рік — німецький кайзер Вільгельм II підписує наказ про необмежену підводну війну проти торгових шляхів союзників;

1941 рік — створюють Київську кіностудію науково-популярних фільмів;

1946 рік — набирає чинності перша конституція Югославії;

1950 рік — президент США Гаррі Трумен публічно оголошує про підтримку проєкту розробки водневої бомби, зброї, яка теоретично в сотні разів потужніша, за атомні бомби, скинуті американцями на Хіросіму та Нагасакі під час 2-ї Світової війни;

1958 рік — здійснюють запуск першого американського штучного супутника Землі "Експлорер-1", котрий встановив наявність навколоземного радіаційного поясу;

1961 рік — США проводять запуск космічної ракети з шимпанзе на борту;

1999 рік — науковці з університету Алабама (США) отримують, на їхню думку, неспростовні докази того, що вірус СНІДу бере свій початок у Африці, походить від шимпанзе і вперше перейшов до людей близько 50-ти років тому;

2000 рік — поблизу острова Анакапа стається авіаційна катастрофа лайнера McDonnell Douglas MD-83 авіакомпанії Alaska Airlines, в якій гине 88 осіб;

2009 рік — у Кенії принаймні 113 людей гине й понад 200 осіб отримують поранення внаслідок займання розлитої нафти в районі міста Моло;

2020 рік — Велика Британія виходить з Європейського Союзу та Євратому.

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