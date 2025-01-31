Практика судів
  1. У світі
  2. / В Україні

Обидві сторони платять страшну ціну у війні, обидві повинні поступитись, — держсекретар США Рубіо

09:30, 31 січня 2025
За словами Марко Рубіо, для врегулювання війни Росії проти України знадобиться час і «потрібно проробити значну роботу».
Обидві сторони платять страшну ціну у війні, обидві повинні поступитись, — держсекретар США Рубіо
Фото: voanews.com
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо знову заявив, що війна в Україні повинна завершитися переговорами, і обидві сторони повинні будуть чимось поступитися. Про це він сказав у розмові з журналісткою Мегін Келлі.

Він зазначив, що зараз йдеться про затяжну війну і навіть гірше, оскільки Україна продовжує втрачати території, і з цим, на його думку, мають погодитися навіть демократи.

Рубіо наголосив, що скоєне Путіним – це жахливо, але на думку держсекретаря, США і Захід у війні теж припустилися помилок.

«Неправильно, що ми якимось чином призвели до того, що дозволили людям повірити у те, що Україна здатна завдати поразки Росії, відштовхнути все до того стану, який був у 2012 чи 2014-му, коли Росія захопила Крим», – сказав держсекретар США.

Але в результаті, за його словами, все переросло в ситуацію, коли останні півтора року йдеться про фінансування затяжної війни.

«Обидві сторони платять страшну ціну у цій війні, обидві сторони розуміють, що вони не досягнуть своїх максималістських цілей і потрібно проробити значну роботу. І тільки зі Сполученими Штатами під лідерством президента Трампа це може бути можливо.

Це не буде просто і потребуватиме певного часу, але я знаю, що він рішуче налаштований цього досягти», – додав Рубіо.

Нагадаємо, новий державний секретар США Марко Рубіо заявив, що припинення війни РФ проти України стане офіційною політикою адміністрації Дональда Трампа.

Крім того, Трамп закликав Росію зупинити війну проти України. 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США росія Україна війна

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Уряд Британії виділив під реформу судового врядування в Україні 739 тисяч фунтів, частина з яких пішли на розробку тренінгів з гендерної рівності, інклюзії та оплату експертам

Як вказано у звіті за підписом голови Вищої ради правосуддя Григорія Усика, були зроблені попередні висновки щодо гендерної рівності та інклюзії і розпочато підготовку до проведення тренінгів щодо суддівської етики.

«ДСА нічого не робить для судів» — судді з Дніпра, які відремонтували службові кабінети за власний рахунок, звернулися до Вищої ради правосуддя

У ДСА кажуть, що проблеми перебільшені, а деякі судді забезпечені навіть індивідуальними вбиральнями.

90 млн доларів на програму доброчесності чиновників в Україні — кому і на що виділило кошти федеральне агентство США USAID

Кошти в рамках закупівлі на 44,73 млн доларів від програми USAID для доброчесності чиновників, бенефіціаром якої виступив Секретаріат Кабміну, а отримувачами коштів, у тому числі, громадські організації, дозволили використовувати на відрядження, матеріали для антикорупційних комунікаційних кампаній, моніторинг медіа, саміти і семінари з прозорості, а також купівлю кавоварок і ноутбуків.

Стало відомо, на що Державна судова адміністрація витратила 16,6 млн доларів від федерального Агентства США з міжнародного розвитку USAID – звіти

За 2 роки ДСА України використала 16,6 млн доларів з донорської програми федерального Агентства США USAID – на що пішли кошти, і до чого тут реформа юридичної освіти.

Скіфи, готи, козацтво, Степан Бандера, Леонід Кравчук, Євромайдан та створення «Дії» – що повинні знати судді та кандидати на посади суддів перед тестуванням з історії української державності

ВККС затвердила програму іспиту з історії української державності для діючих та майбутніх суддів, яка нагадує шкільні та університетські програми.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Андрій Мороз
    Андрій Мороз
    суддя Миколаївського окружного адміністративного суду
  • Наталя Стрельнікова
    Наталя Стрельнікова
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Олег Первомайський
    Олег Первомайський
    суддя Конституційного Суду України