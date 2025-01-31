Обидві сторони платять страшну ціну у війні, обидві повинні поступитись, — держсекретар США Рубіо

За словами Марко Рубіо, для врегулювання війни Росії проти України знадобиться час і «потрібно проробити значну роботу».

Фото: voanews.com

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо знову заявив, що війна в Україні повинна завершитися переговорами, і обидві сторони повинні будуть чимось поступитися. Про це він сказав у розмові з журналісткою Мегін Келлі.

Він зазначив, що зараз йдеться про затяжну війну і навіть гірше, оскільки Україна продовжує втрачати території, і з цим, на його думку, мають погодитися навіть демократи.

Рубіо наголосив, що скоєне Путіним – це жахливо, але на думку держсекретаря, США і Захід у війні теж припустилися помилок.

«Неправильно, що ми якимось чином призвели до того, що дозволили людям повірити у те, що Україна здатна завдати поразки Росії, відштовхнути все до того стану, який був у 2012 чи 2014-му, коли Росія захопила Крим», – сказав держсекретар США.

Але в результаті, за його словами, все переросло в ситуацію, коли останні півтора року йдеться про фінансування затяжної війни.

«Обидві сторони платять страшну ціну у цій війні, обидві сторони розуміють, що вони не досягнуть своїх максималістських цілей і потрібно проробити значну роботу. І тільки зі Сполученими Штатами під лідерством президента Трампа це може бути можливо.

Це не буде просто і потребуватиме певного часу, але я знаю, що він рішуче налаштований цього досягти», – додав Рубіо.

Нагадаємо, новий державний секретар США Марко Рубіо заявив, що припинення війни РФ проти України стане офіційною політикою адміністрації Дональда Трампа.

Крім того, Трамп закликав Росію зупинити війну проти України.

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