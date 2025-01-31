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Обе стороны платят страшную цену в войне, обе должны уступить, — госсекретарь США Рубио

09:30, 31 января 2025
По словам Марко Рубио, для урегулирования войны России против Украины понадобится время и нужно «проделать значительную работу».
Обе стороны платят страшную цену в войне, обе должны уступить, — госсекретарь США Рубио
Фото: voanews.com
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Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Марко Рубио снова заявил, что война в Украине должна завершиться переговорами, и обе стороны должны будут чем-то уступить. Об этом он сказал в беседе с журналисткой Мегиной Келли.

Он отметил, что сейчас речь идет о затяжной войне и даже хуже, поскольку Украина продолжает терять территории, и с этим, по его мнению, должны согласиться даже демократы.

Рубио отметил, что содеянное Путиным – это ужасно, но по мнению госсекретаря, США и Запад в войне тоже допустили ошибки.

«Неправильно, что мы каким-то образом привели к тому, что позволили людям поверить в то, что Украина способна нанести поражение России, оттолкнуть все к тому состоянию, которое было в 2012 или 2014-м, когда Россия захватила Крым», – сказал госсекретарь США.

Но в результате, по его словам, все переросло в ситуацию, когда последние полтора года речь идет о финансировании затяжной войны.

«Обе стороны платят страшную цену в этой войне, обе стороны понимают, что они не достигнут своих максималистских целей и нужно проделать значительную работу. И только с Соединенными Штатами под лидерством президента Трампа это может быть возможно.

Это не будет просто и потребует определенного времени, но я знаю, что он решительно настроен этого достичь», – добавил Рубио.

Ранее новый государственный секретарь США Марк Рубио заявил, что прекращение войны РФ против Украины станет официальной политикой администрации Дональда Трампа

Кроме того, Трамп призвал Россию остановить войну против Украины.

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