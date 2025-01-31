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31 января – какой сегодня праздник и главные события

09:48, 31 января 2025
31 января в Украине и мире отмечают Всемирный день ювелира.
31 января – какой сегодня праздник и главные события
Фото: sfethics.org
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В пятницу, 31 января, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.

31 января в Украине и мире празднуют Международный день зебры. Это экологическое событие, цель которого повысить осведомленность о необходимости защиты зебр и их природной среды обитания. Эта дата напоминает о важности сохранения биоразнообразия и борьбы с угрозами, такими как браконьерство, уничтожение природных экосистем и изменение климата.  

Также 31 января Всемирный день ювелира. Это профессиональный праздник ювелиров, дизайнеров украшений, гравировщиков и других мастеров, работающих в ювелирной сфере.

Его цель — почтить мастеров, их кропотливую работу и талант, а также напомнить людям о ценности ручного труда и искусства.

Какой сегодня церковный праздник

31 января в церковном календаре – день памяти святых чудотворцев и бессеребренников Кира и Иоанна. Это христианские святые, жившие в III-IV веках. Они известны своей жизнью, посвященной служению людям, особенно больным и бедным, и многими исцелениями, совершаемыми молитвой и безвозмездным лечением. Святой Кир был родом из Александрии, Египет. Он изучал медицину и впоследствии стал известным врачом в своем городе. Он лечил людей бесплатно, не просто помогая им физически, но также поддерживая духовно, обращая их в христианство.

Календарь важных событий за 31 января

1729 год — в Стамбуле издают первую напечатанную арабским шрифтом книгу — толковый словарь, который до сих пор считается одним из самых популярных;

1747 год — Уильям Бромфейлд открывает в Лондоне первую клинику по лечению венерических заболеваний — госпиталь Lock;

1865 год — Конгресс принимает Тринадцатую поправку к Конституции США, запрещающей рабство;

1893 год — в Патентном бюро США зарегистрировали торговую марку Coca-Cola;

1917 год — немецкий кайзер Вильгельм II подписывает приказ о неограниченной подводной войне против торговых путей союзников;

1941 год — создают Киевскую киностудию научно-популярных фильмов;

1946 год — вступает в силу первая конституция Югославии;

1950 год — президент США Гарри Трумэн публично объявляет о поддержке проекта разработки водородной бомбы, оружия, которое теоретически в сотни раз мощнее атомных бомб, сброшенных американцами на Хиросиму и Нагасаки во время 2-й Мировой войны;

1958 год — осуществляют запуск первого американского искусственного спутника Земли "Эксплорер-1", установившего наличие околоземного радиационного пояса;

1961 год — США производят запуск космической ракеты с шимпанзе на борту;

1999 год — ученые из университета Алабама (США) получают, по их мнению, неопровержимые доказательства того, что вирус СПИДа берет свое начало в Африке, происходит от шимпанзе и впервые перешел к людям около 50 лет назад;

2000 год — вблизи острова Анакапа происходит авиационная катастрофа лайнера McDonnell Douglas MD-83 авиакомпании Alaska Airlines, в которой погибают 88 человек;

2009 год — в Кении по меньшей мере 113 человек погибает и более 200 человек получают ранения в результате возгорания разлитой нефти в районе города Моло;

2020 год — Великобритания выходит из Европейского Союза и Евратома.

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