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Госмиграционная служба объяснила, можно ли иметь два действующих загранпаспорта

10:24, 31 января 2025
Государственная миграционная служба объяснила, при каких условиях гражданин Украины имеет право иметь два действующих загранпаспорта.
Госмиграционная служба объяснила, можно ли иметь два действующих загранпаспорта
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Государственная миграционная служба Украины ответила гражданам на вопрос, можно ли иметь два действующих загранпаспорта.

Там напомнили, что согласно действующему законодательству, каждый гражданин Украины имеет право иметь два действующих загранпаспорта. Если, например, человек подает документы на новый загранпаспорт, при этом старый действует, то он имеет право оставить его.

Предыдущий (или один из предыдущих) загранпаспорт подлежит аннулированию в случае, если:

- истек срок его действия;

- в случае смены информации.

Кроме того, бывают случаи, когда старый паспорт для выезда за границу нужен по определенным причинам. В этом случае аннулированный паспорт может не изыматься по заявлению лица, которому принадлежит документ.

Исключением является смена фамилии – в этом случае оставить старый загранпаспорт, как действующее невозможно.

В ГМС напомнили, что загранпаспорт выдается:

◾ на четыре года – лицам, не достигшим 16-летнего возраста;

◾ на десять лет – лицам, достигшим 16-летнего возраста.

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