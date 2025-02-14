У Києві покарали водія Hyundai, який не пропустив пішоходів — відео

У столиці притягнули до відповідальності порушника ПДР.

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В Шевченківському районі Києві покарали водія автомобіля Hyundai, який не надав переваги в русі громадянам, які переходили дорогу пішохідним переходом.

Як повідомила патрульна поліція Києва, правоохоронці зупинили керманича, роз'яснили його небезпечні наслідки таких дій та винесли постанову за ч. 1 ст. 122 (Порушення правил дорожнього руху) КУпАП.

У поліції нагадали, згідно з п.п. 18. 1 ПДР України, водій транспортного засобу, що наближається до нерегульованого пішохідного переходу, на якому перебувають пішоходи, повинен зменшити швидкість, а в разі потреби зупинитися, щоб дати дорогу пішоходам, для яких може бути створена перешкода чи небезпека.

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