В Киеве наказали водителя Hyundai, который не пропустил пешеходов — видео

В столице привлекли к ответственности нарушителя ПДД.

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В Шевченковском районе Киеве наказали водителя автомобиля Hyundai, который не предоставил преимущества в движении гражданам, которые переходили дорогу по пешеходному переходу.

Как сообщила патрульная полиция Киева, правоохранители остановили водителя, разъяснили его опасные последствия таких действий и вынесли постановление по ч. 1 ст. 122 (Нарушение ПДД) КУоАП.

В полиции напомнили, согласно п.п. 18. 1 ПДД Украины, водитель транспортного средства, приближающийся к нерегулируемому пешеходному переходу, на котором находятся пешеходы, должен снизить скорость, а в случае необходимости остановиться, чтобы дать дорогу пешеходам, для которых может быть создано препятствие или опасность.

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