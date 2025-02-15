На Киевщине на льду водоема нашли остатки БпЛА, фото

Он находился примерно в 300 метрах от берега.

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В Киевской области граждане заметили подозрительный предмет на льду водоема. Он находился примерно в 300 метрах от берега. Об этом сообщили в ГСЧС.

Как указывается, на место прибыли водолазы-саперы.

Оказалось, что это остатки беспилотного летательного аппарата «Гербера», которые не представляли опасности. Специалисты вытащили их на берег и передали соответствующим специалистам для дальнейшего исследования.

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