От участия в совещаниях по нацбезопасности отстранили ряд чиновников Минюста США и ФБР, которые работали при разных администрациях

Минюст США и ФБР отстранил чиновников от ежедневных совещаний по угрозам национальной безопасности – им поручили заниматься вопросами незаконной миграции.

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В Министерстве юстиции США и ФБР произошли кадровые перестановки, согласно которым чиновники, долгое время принимавшие участие в совещаниях по национальной безопасности, теперь отстранены от них.

Так, каждое утро в 9:45 высокопоставленные сотрудники ФБР и Министерства юстиции встречались, чтобы обсудить самые актуальные угрозы для страны и обменяться обновлениями по крупнейшим федеральным расследованиям.

Эта встреча проходила в защищенном помещении в штаб-квартире Министерства юстиции и вела свою историю на протяжении нескольких президентских администраций. Она продолжалась и после инаугурации Президента США Дональда Трампа, но не так давно многие чиновники, проработавшие долгие годы, были уволены или переведены на другие должности и больше не участвуют в этих совещаниях.

Как сообщает Washington Post, ведущие заместители по вопросам национальной безопасности в Минюсте были переведены с занимаемых годами постов на роли, связанные с миграционным контролем и «городами-убежищами» мигрантов. Руководители уголовного и антитеррористического подразделений ФБР были отстранены. Заместитель в уголовном отделе Минюста, занимавшийся международными делами, также был переведен в подразделение по городам-убежищам, но предпочел уйти в отставку.

К примеру, прокурор по национальной безопасности начал посещать совещания, когда временно возглавил подразделение национальной безопасности в последние дни администрации Байдена. Однако 10 февраля он был неожиданно снят с должности и вернулся к своей прежней роли в отделе по контролю за иностранными инвестициями.

Официальные лица администрации Трампа, говорившие на условиях анонимности, заявили, что у них есть достаточно квалифицированных специалистов, чтобы обеспечить безопасность страны, и увольнение высокопоставленных сотрудников не повлияет на эффективность правоохранительных органов.

Сейчас утренние совещания возглавляют назначенные Трампом чиновники, которые, по словам нескольких источников, проявляют больше интереса к вопросам миграционной политики — ключевой теме для Трампа и нового генерального прокурора Пэм Бонди.

Автор: Наталя Мамченко

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