В Николаеве осудили 38-летнего мужчину, который ударил и украл деньги у случайного знакомого

Мужчина вину не признал, но все равно получил 8 лет лишения свободы.

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Центральный районный суд Николаева вынес приговор 38-летнему местному жителю, обвиняемому в ограблении знакомого. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Выяснено, что в конце октября 2023, обвиняемый, находясь в цветочном сквере, в районе перекрестка пр.Центральный и ул. 6-я Слободская в Николаеве, нанес удар ногой в область живота своего знакомого, от которого тот упал на землю и преодолевая его сопротивление, достал из кармана последнего кошелек, из которого вынул 4500 гривен. После этого он оставил место совершения уголовного преступления.

В судебном заседании мужчина вину не признал, сообщил, что никого не избивал, кто наносил удары ему неизвестно, место совершения уголовного правонарушения не покидал.

Допрошенный потерпевший показал, что познакомился с обвиняемым в кафе в районе Центрального рынка, когда собирался уезжать, последний попросил его подвезти на ул. 6-я Слободская. Там они хотели купить сигареты и продолжить алкогольные напитки. Однако впоследствии обвиняемый ударил его в живот и забрал кошелек.

Другие допрошенные находившиеся неподалеку свидетели также сообщили, что обвиняемый наносил удары и забрал денежные средства.

Вина последнего подтверждается также другими исследованными подтверждениями.

Мужчину признали виновным и назначили ему наказание в виде 8 лет лишения свободы.

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