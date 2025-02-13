Руководитель УЗ Камышин попытался заманить Трампа в Украину спецпоездом

В то же время Трамп после поездки этим поездом министра финансов заявил, что Скотт Бессент очень смел.

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Советник президента Украины по стратегическим вопросам и член наблюдательного совета АО «Укрзализныця» Александр Камышин пригласил президента США Дональда Трампа посетить Украину специальным поездом для дипломатических миссий в Украине.

Камышин заявил, что храбрый министр финансов США Скотт Бессент «успешно доставлен нашим поездом из Киева в Польшу – прибыл за 2 минуты заранее в расписании».

«RailForceOne ждет вас здесь также», - написал он.

Кроме этого, он добавил видео Трампа, в котором тот высказался по поводу смелости министра финансов, прибывшего с визитом в Киев.

«Мой министр финансов достаточно смел – он уже в Украине. Он прибыл на поезде, с которым многое могло случиться, однако все хорошо», – сказал американский президент.

RailForceOne – специальный поезд для дипломатических миссий в Украине.

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