Руководитель УЗ Камышин попытался заманить Трампа в Украину спецпоездом

Советник президента Украины по стратегическим вопросам и член наблюдательного совета АО «Укрзализныця» Александр Камышин пригласил президента США Дональда Трампа посетить Украину специальным поездом для дипломатических миссий в Украине.
Камышин заявил, что храбрый министр финансов США Скотт Бессент «успешно доставлен нашим поездом из Киева в Польшу – прибыл за 2 минуты заранее в расписании».
«RailForceOne ждет вас здесь также», - написал он.
Кроме этого, он добавил видео Трампа, в котором тот высказался по поводу смелости министра финансов, прибывшего с визитом в Киев.
«Мой министр финансов достаточно смел – он уже в Украине. Он прибыл на поезде, с которым многое могло случиться, однако все хорошо», – сказал американский президент.
RailForceOne – специальный поезд для дипломатических миссий в Украине.
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