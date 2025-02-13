Очільник УЗ Камишін спробував заманити Трампа в Україну спецпотягом

Водночас Трамп, після поїздки цим потягом міністра фінансів, заявив, що Скотт Бессент дуже сміливий.

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Радник президента України зі стратегічних питань і член наглядової ради АТ «Укрзалізниця» Олександр Камишін запросив президента США Дональда Трампа відвідати Україну спеціальним поїздом для дипломатичних місій в Україні.

Камишін заявив, що хоробрий міністр фінансів США Скотт Бессент «успішно доставлений нашим потягом із Києва до Польщі – прибув за 2 хвилини завчасно в розкладі».

«RailForceOne чекає на вас тут також», – написав він.

Окрім цього, він додав відео Трампа, у якому той висловився щодо сміливості міністра фінансів, який прибув із візитом у Київ.

«Мій міністр фінансів досить сміливий – він уже в Україні. Він прибув потягом, з яким багато чого могло трапитися, проте все добре», – сказав американський президент.

RailForceOne – спеціальний поїзд для дипломатичних місій в Україні.

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