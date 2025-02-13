Очільник УЗ Камишін спробував заманити Трампа в Україну спецпотягом

Радник президента України зі стратегічних питань і член наглядової ради АТ «Укрзалізниця» Олександр Камишін запросив президента США Дональда Трампа відвідати Україну спеціальним поїздом для дипломатичних місій в Україні.
Камишін заявив, що хоробрий міністр фінансів США Скотт Бессент «успішно доставлений нашим потягом із Києва до Польщі – прибув за 2 хвилини завчасно в розкладі».
«RailForceOne чекає на вас тут також», – написав він.
Окрім цього, він додав відео Трампа, у якому той висловився щодо сміливості міністра фінансів, який прибув із візитом у Київ.
«Мій міністр фінансів досить сміливий – він уже в Україні. Він прибув потягом, з яким багато чого могло трапитися, проте все добре», – сказав американський президент.
RailForceOne – спеціальний поїзд для дипломатичних місій в Україні.
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