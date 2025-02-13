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У Львові чоловік заплатить 17 тисяч гривень штрафу за те, що видавав себе за співробітника СБУ

19:44, 13 лютого 2025
Суд визнав львів’янина винним у незаконному використанні ознак приналежності до Служби безпеки України.
У Львові чоловік заплатить 17 тисяч гривень штрафу за те, що видавав себе за співробітника СБУ
Ілюстративне фото з відкритих джерел
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У Львові чоловік заплатить 17 тисяч гривень штрафу за те, що видавав себе за військового Служби безпеки України. Постанову у справі №465/638/25 оприлюднив Франківський районний суд міста Львова.

У матеріалах справи вказується, що вранці 28 січня 2025 року патрульні зупинили авто Mercedes-Benz GLE 250d біля McDonald’s на Володимира Великого у Львові.

Водій був одягнений у військову форму з розпізнавальними знаками СБУ та представився поліцейським військовослужбовцем СБУ, показавши посвідчення з написом «Служба безпеки України» та вкладеними пластиковими картками «Комітету по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю».

Щодо чоловіка склали адмінпротокол за ч.1 ст.184-3 КУпАП через незаконне використання ознак приналежності до СБУ. Під час розгляду справи львів’янин визнав свою провину та просив суворо не карати. У постанові не вказано причини вчинку чоловіка.

Суд дослідив усі матеріали, визнавши чоловіка винним у адмінправопорушенні. Йому призначили покарання – 17 тисяч гривень штрафу. Постанову ще можна оскаржити.

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суд СБУ Львів постанова

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