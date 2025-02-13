Володимир Зеленський погодив перенесення кінцевої дати проходження ВЛК обмежено придатними

Закон продовжує термін для проходження повторного медичного огляду обмежено придатних до військової служби громадян до 5 червня.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист 4235-IX. Зокрема, закон продовжує термін для проходження повторного медичного огляду обмежено придатних до військової служби громадян до 5 червня 2025 року.

Відповідно до його положень, громадяни України від 25 до 60 років, визнані обмежено придатними до служби, зобов’язані самостійно отримати направлення на ВЛК звернувшись до територіального центру комплектування та соціальної підтримки або електронний кабінет призовника, без очікування повістки.

Як писала «Судово-юридична газета», у Міноборони заявили, що лише 25% обмежено придатних до військової служби повторно пройшли ВЛК до 5 лютого.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що заступниця голови Офісу Президента Ірина Верещук заявила у телеефірі, що строк проходження військово-лікарської комісії потрібно продовжити щонайменше на три місяці, щоб усі військовозобов'язані, які раніше були визнані обмежено придатними, встигли її пройти.

Посадовиця зауважила, що після обговорення з депутатами, Міноборони, Генштабом було визначено, що потрібно надати ще певний час на проходження ВЛК. Для цього необхідні зміни до законодавства.

«Вирішувати будуть законодавці, але наша позиція – не менше трьох місяців треба дати. Ми розуміємо, що є певна кількість ВЛК – 1036. Є більше мільйона людей, які мають пройти комісію. І є розрахунок пропускної здатності ВЛК», - сказала Верещук.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.