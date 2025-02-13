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Володимир Зеленський погодив перенесення кінцевої дати проходження ВЛК обмежено придатними

14:36, 13 лютого 2025
Закон продовжує термін для проходження повторного медичного огляду обмежено придатних до військової служби громадян до 5 червня.
Володимир Зеленський погодив перенесення кінцевої дати проходження ВЛК обмежено придатними
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Президент України Володимир Зеленський підписав Закон щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист 4235-IX. Зокрема, закон продовжує термін для проходження повторного медичного огляду обмежено придатних до військової служби громадян до 5 червня 2025 року.

Відповідно до його положень, громадяни України від 25 до 60 років, визнані обмежено придатними до служби, зобов’язані самостійно отримати направлення на ВЛК звернувшись до територіального центру комплектування та соціальної підтримки або електронний кабінет призовника, без очікування повістки.

Як писала «Судово-юридична газета», у Міноборони заявили, що лише 25% обмежено придатних до військової служби повторно пройшли ВЛК до 5 лютого.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що заступниця голови Офісу Президента Ірина Верещук  заявила у телеефірі, що строк проходження військово-лікарської комісії потрібно продовжити щонайменше на три місяці, щоб усі військовозобов'язані, які раніше були визнані обмежено придатними, встигли її пройти.

Посадовиця зауважила, що після обговорення з депутатами, Міноборони, Генштабом було визначено, що потрібно надати ще певний час на проходження ВЛК. Для цього необхідні зміни до законодавства.

«Вирішувати будуть законодавці, але наша позиція – не менше трьох місяців треба дати. Ми розуміємо, що є певна кількість ВЛК – 1036. Є більше мільйона людей, які мають пройти комісію. І є розрахунок пропускної здатності ВЛК», - сказала Верещук.

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Володимир Зеленський ВЛК військовозобов'язаний

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Володимир Зеленський підписав закон про проходження повторної ВЛК обмежено придатними до 5 червня 2025 року

Громадяни віком від 25 до 60 років, які були визнані обмежено придатними, зобов’язані до 5 червня 2025 року пройти повторний медичний огляд з метою визначення придатності до військової служби.

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