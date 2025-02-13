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Владимир Зеленский согласовал перенесение конечной даты прохождения ВЛК ограниченно пригодными

14:36, 13 февраля 2025
Закон продлевает срок для прохождения повторного медицинского осмотра ограниченно пригодных к военной службе граждан до 5 июня.
Владимир Зеленский согласовал перенесение конечной даты прохождения ВЛК ограниченно пригодными
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон об обеспечении прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту 4235-IX. В частности, закон продлевает срок для прохождения повторного медицинского осмотра ограниченно пригодных к военной службе граждан до 5 июня 2025 года.

Согласно его положениям, граждане Украины от 25 до 60 лет, признанные ограниченно годными к службе, обязаны самостоятельно получить направление на ВЛК, обратившись в территориальный центр комплектования и социальной поддержки или электронный кабинет призывника, без ожидания повестки.

Как писала «Судебно-юридическая газета», в Минобороны заявили, что только 25% ограниченно пригодных к военной службе повторно прошли ВЛК до 5 февраля.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», заместительница главы Офиса Президента Ирина Верещук  заявила в телеэфире, что срок прохождения военно-врачебной комиссии нужно продлить минимум на три месяца, чтобы все военнообязанные, ранее признанные ограниченно годными, успели ее пройти.

Должностница отметила, что после обсуждения с депутатами, Минобороны, Генштабом было определено, что нужно предоставить еще определенное время на прохождение ВЛК. Для этого необходимы изменения в законодательство.

«Решать будут законодатели, но наша позиция – не менее трех месяцев нужно дать. Мы понимаем, что есть определенное количество ВЛК – 1036. Есть более миллиона человек, которые должны пройти комиссию. И есть расчет пропускной способности ВЛК», – сказала Верещук.

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Владимир Зеленский ВВК военнообязанный

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Владимир Зеленский подписал закон о прохождении повторной ВЛК ограниченно годными до 5 июня 2025 года

Граждане в возрасте от 25 до 60 лет, признанные ограниченно годными, обязаны до 5 июня 2025 года пройти повторное медицинское освидетельствование с целью определения пригодности к военной службе.

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