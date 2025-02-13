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Будут судить правоохранителя из Харькова, который планировал переправить военнообязанного в Молдову

21:29, 13 февраля 2025
За незаконную схему переправки он требовал 7,5 тысячи долларов.
Будут судить правоохранителя из Харькова, который планировал переправить военнообязанного в Молдову
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Перед судом предстанет правоохранитель из Харькова, который взялся организовать переправку военнообязанного в Молдову за 7,5 тысяч долларов. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

По данным следствия, харьковчанин, отыскивая законные способы выезда за пределы государства, решил проконсультироваться по этому вопросу со знакомым правоохранителем. Последний дал понять, что это можно сделать только за деньги и незаконно.

«Правоохранитель обещал, что с использованием его служебного удостоверения они беспрепятственно доберутся из Харькова в Одессу. Далее разместятся в одной из гостиниц, где «клиента» встретят сообщники, которые уже помогут пересечь границу с Молдовой», — рассказали в ГБР.

Во время предварительных договоренностей правоохранитель сообщал, что границу нужно будет пересекать пешком, используя средства маскировки, чтобы не быть разоблачены пограничниками.

Уже на молдавской стороне беглеца должны были ждать другие люди, которые помогли бы с оформлением документов и размещением.

Получив задаток, правоохранитель приобрел два билета на поезд из Харькова в Одессу и лично сопровождал своего клиента. Поездку он спланировал в выходные дни.

Так, 16 ноября 2024 года оба прибыли в Одессу и поселились в одной из гостиниц, где состоялась передача остальных денег, во время чего правоохранитель был задержан.

Он обвиняется в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, совершенной по корыстным мотивам, по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 9 лет.

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Харьков ГБР военнообязанный пересечение границы

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