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Судитимуть правоохоронця з Харкова, який планував переправити військовозобов’язаного до Молдови

21:29, 13 лютого 2025
За незаконну схему переправлення він вимагав 7,5 тисяч доларів.
Судитимуть правоохоронця з Харкова, який планував переправити військовозобов’язаного до Молдови
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Перед судом постане правоохоронець з Харкова, який взявся організувати переправлення військовозобов’язаного до Молдови за 7,5 тисяч доларів. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

За даними слідства, харків’янин, шукаючи законні способи виїзду за межі держави, вирішив проконсультуватися з цього питання зі знайомим правоохоронцем. Останній дав зрозуміти, що це можна зробити виключно за гроші та незаконно.

«Правоохоронець обіцяв, що з використанням його службового посвідчення вони безперешкодно доберуться з Харкова до Одеси. Далі  розмістяться в одному з готелів, де «клієнта» зустрінуть спільники, які вже й допоможуть перетнути кордон з Молдовою», — розповіли в ДБР.

Під час попередніх домовленостей правоохоронець повідомляв, що кордон треба буде перетинати пішки, використовуючи засоби маскування аби не бути викритим прикордонниками.

Вже на молдовському боці кордону втікача мали чекати інші люди, які допомогли б з оформленням документів та розміщенням.

Отримавши завдаток правоохоронець придбав два квитки на потяг з Харкова до Одеси та особисто супроводжував свого клієнта. Поїздку він спланував у свої вихідні дні.

Так, 16 листопада 2024 року обоє прибули до Одеси та поселилися в одному з готелів де відбулася передача решти грошей, під час чого правоохоронця було затримано.

Він обвинувачується в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчиненої з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 332 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років.

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Харків ДБР військовозобов'язаний перетин кордону

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